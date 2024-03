Así es el CPKC Stadium de Kansas City, el primer estadio 100% para fútbol femenino

Andrea Montolivo

Chicago (EE.UU.), (EFE).- El CPKC Stadium de Kansas City abre una nueva época en el fútbol F. Las Current, equipo de la NWSL, estrenan el primer estadio únicamente dedicado al ‘soccer’ femenino. Más de 120 millones de dólares de inversión, 11.500 asientos y un innovador techo para intensificar la experiencia acústica. La familia Long, dueña del club, explica a EFE cómo es la nueva joya de la NWSL.

“Tener tu propio estadio es fundamental. Desde el punto de vista financiero te abre muchísimas nuevas opciones de negocio sobre las que no tendrías control Patrocinio del nombre, ‘branding’, venta de comida y bebida, ahora lo podemos controlar”, aseguró Chris Long, dueño del equipo junto a su mujer Angie, en una entrevista con EFE.

La familia Long fundó las Current en 2020 y cuenta con el ‘quarterback’ de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, y su mujer, Brittany, como socios copropietarios. La pequeña ciudad de Misuri tutea a los grandes mercados del país. Los Chiefs ganaron los últimos dos Súper Bowls, el Sporting y las Current impulsan la pasión de una de las capitales futbolísticas de EEUU.

“Desde el comienzo sentíamos que era fundamental tener nuestro propio estadio, una instalación de élite construida para un equipo profesional de fútbol femenino. Eso era el primer punto”, asegura Long a EFE.

Fondos privados

El proyecto del estadio fue anunciado tras apenas un año de dirección de los Long y la instalación, ubicada a pocos pasos del centro de la ciudad y del río Misuri, fue financiada casi totalmente con dinero privado.

“Es todo privado, excepto por una pequeña cantidad de crédito de impuestos recibidos desde el estado de Misuri. Hemos demostrado con hechos que creemos en esto. Hemos invertido más de 150 millones de dólares en el fútbol femenino. Y ya vemos los beneficios de esta inversión”, dijo Long.

Hasta ahora, las Current compartían el estadio con el Sporting Kansas City, tras un período en el que tuvieron que competir en una instalación para béisbol adaptada al fútbol.

Intimidad y ambiente

Este sábado 16 de marzo estrenarán, ante las Portland Thorns, una pequeña joya arquitectónica, pensada en cada detalle para maximizar la experiencia de jugadoras y aficionados.

El asiento más lejano del campo está a tan sólo 28 metros. Los túneles del estadio fueron construidos para permitir en todo momento mantener los ojos en el césped, incluso cuando se deja el asiento para comprar comida o bebida.

Pero una de las características más interesantes del estadio es el techo de las tribunas, realizado a medida para intensificar el sonido en el campo pese a un aforo de 11.500 personas.

Mahomes promueve la marca KC Current

La familia Long trabaja de la mano con dos inversores muy especiales como Patrick y Brittany Mahomes, quienes tienen un importante impacto en impulsar la marca del club en redes sociales y distintas iniciativas de márketing.

“Son fantásticos. Son auténticos en todo lo que hacen. A diario están allí cuando los necesitamos. Obviamente no están gestionando el club, pero en redes sociales, marketing, branding, siempre son accesibles cuando es necesario”, dijo Long a EFE.

Junto a los Long, trabajan para crear un ambiente diverso e inclusivo en una liga que en los últimos años ha sido sacudida por varios casos de mala conducta y trato vejatorio hacia las futbolistas.

“Es lo más importante. Se trata de las jugadoras, es por eso que existe este equipo, esta liga. Un ambiente laboral sano es fundamental. Es algo que toda directiva debe mantener al máximo de su prioridades”, subrayó Chris Long.

Una parte importante del club es la comunidad latina de la ciudad, que anima a estrellas de las Current como la brasileña Debinha o al delantero mexicano Alan Ruiz, uno de los líderes del Sporting.

“La comunidad latino americana es súper importante. Tenemos una gran comunidad latina, y en nuestra plantilla hay tres jugadoras de la selección brasileña, son estrellas. Trabajamos duro para crear un ambiente muy inclusivo para que todos estén”, afirmó.

No le falta ambición a la directiva de las Current. “Crear el mejor club de fútbol femenino del mundo” es el objetivo señalado en la web del club. Un camino que requiere trabajo, compromiso e inversiones concretas. El cheque de 120 millones firmado para dar una casa ultramoderna a su equipo es un paso fundamental.

En pocos días, el 16 de marzo, el balón comenzará a rodar sobre el césped del CPKC Stadium. “Es el primer estadio de fútbol femenino, pero no será el último”, aseguran Chris y Angie Long.