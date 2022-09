Así será la venta de cerveza en Qatar 2022

Pese a la polémica generada por el consumo de alcohol durante la Copa Mundial, autoridades de Qatar permitirán la venta de bebidas alcohólicas como cerveza

NotiPress.- En un país mayoritariamente musulmán y con costumbres apegadas a la práctica de esta religión, el consumo de alcohol es mal visto por quienes habitan el país de medio oriente. Sin embargo, la FIFA en conjunto con autoridades de Qatar han llegado un acuerdo para permitir la venta de bebidas alcohólicas como cerveza durante la Copa Mundial.

FIFA comentó que la marca de cerveza autorizada por las autoridades cataríes será Budweiser, recalcando su consumo exclusivamente antes y después de cada uno de los partidos. De igual forma el organismo rector del futbol aseguró que con el boleto de acceso al estadio, se les podrá vender Budweiser Zero (cerveza sin alcohol).

De igual forma, durante el FIFA Fan Festival también será autorizado la venta de alcohol a todo público partir de las 18:30 horas hasta el término del festival. También es necesario aclarar que están autorizadas bebidas como champagne, vino y algunos destilados, estos son considerados como bebidas premium.

Para tener acceso a estos últimos, la FIFA saco a la venta boletos premium, desde el pasado febrero, estos funcionan como un beneficio adicional para quienes lo adquieren. Estas bebidas premium también serán proporcionadas al público poseedor de dichos boletos, vendiéndose igualmente antes y después de un partido y durante el FIFA Fan Festival.

Si bien el alcohol está más disponible en la región de Qatar, son pocos los puntos autorizados por la ley para la comercialización de este producto al público en general. Pese a ello, el país anfitrión prometió relajar las leyes durante los 29 días del torneo con la finalidad de brindar una agradable experiencia tanto a locales como foráneos.

No obstante, un punto a considerar de igual manera para todos los fanáticos que gusten de beber cerveza entre otras bebidas será el costo de estas. De manera cotidiana, un vaso de cerveza tiene un costo de aproximadamente 11.60 dólares, pese a ello los organizadores buscan la manera de subsidiar la bebida para hacerla más asequible.

“El alcohol no es parte de nuestra cultura, debido a ello es que no esté tan disponible como en otras partes del mundo tanto para su consumo como para su venta. Pero la hospitalidad si es parte de nosotros y con la Copa Mundial queremos asegurarnos de que la gente pueda encontrar su gusto”, comentó el director ejecutivo de la Copa Mundial, Nasser al-Khater.

No obstante, esta no es la primera vez que Qatar se pone aprueba respecto a sus leyes y el manejo de temas tan delicados como lo es el alcohol según sus leyes. En 2019, Qatar probó la venta de bebidas alcohólicas durante la Copa Mundial de Clubes, durante la cual los aficionados podían comprar y beber alcohol en zonas designadas para ello.