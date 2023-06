Aspirantes del oficialismo mexicano a la presidencia formalizarán su registro este viernes

Ciudad de México, (EFE).- Cinco de los aspirantes a la presidencia de México del partido gobernante, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), formalizarán este viernes su registro en el proceso interno, en el que se dirimirá quien representará a la formación en las elecciones federales de 2024.

A partir de las 10.00 hora local (16.00 GMT), informó este jueves el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, los candidatos irán desfilando por el salón Flamingo del hotel Courtyard Mexico City para entregar los documentos requeridos, entre ellos la oficialización de que han renunciado a sus cargos públicos.

El primero será el senador con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, seguido del líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, que hará lo propio a las 12.00 (18.00 GMT).

A las 14.00 (20.00 GMT) será el turno del todavía secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y dos horas más tarde del diputado con licencia del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña.

Finalmente, se prevé que a las 19.00 (02.00 GMT del sábado), la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, registrará sus aspiraciones.

El sexto aspirante, el excanciller Marcelo Ebrard, ya oficializó su registro el miércoles.

Pese a que la diputada morenista y exdirigente del partido Yeidckol Polevnsky mostró esta semana su intención de concurrir en el proceso interno, Delgado dijo que fue rechazada porque el Consejo Nacional del partido, celebrado el pasado domingo, limitó a seis las plazas.

Estos trámites forman parte de las reglas impuestas por Morena para regir el proceso interno que, aunque tácitamente designará a su candidato a las presidenciales, desde el partido insisten en que su fin es elegir al “coordinador de defensa de la cuarta transformación”, como se conoce al movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Como se trata de un proceso interno de partido, argumentó Delgado, las autoridades electorales no podrán interferir.

“La Constitución establece los derechos de autodeterminación y autoorganización de los partidos. Hay restricciones para la autoridad electoral para intervenir en los asuntos internos”, expuso.

Entonces, tampoco tendrían validez las denuncias realizadas desde el partido Movimiento Ciudadano (MC), que señaló que las campañas de promoción que los aspirantes de Morena realizarán por todo el país a partir del lunes, previo al inicio oficial de la campaña electoral, les otorgan ventajas sobre el resto.

En dichos recorridos, Delgado alertó que las “corcholatas”, como se conoce coloquialmente a los candidatos en México, no podrán recurrir a “prácticas antidemocráticas como el acarreo, la entrega de dádivas o la promesa de prebendas”, así como tejer alianzas con “la oligarquía, los conservadores, empresas o cualquier organización o gobierno extranjero”.

La financiación de las campañas, aseguró, no correrá a cargo del partido, también para evitar interferencias del Instituto Nacional Electoral (INE).

“La determinación del partido es que no habrá financiamiento, que ellos tendrán que financiar los recorridos con sus simpatizantes”, zanjó.