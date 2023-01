“Átame a tu mente”, el tema peruano en las voces de los mexicanos Nicho Hinojosa y Umberto Veloz

*Juntos por primera vez con el tema de Tito Manrique y Kike Bracamontes

México, (Notistarz).- Los cantautores mexicanos Umberto Veloz y Nicho Hinojosa, unieron sus voces y estilos por primera vez para interpretar “Átame a tu mente”, un tema sensual, emotivo, romántico y apasionado de los peruanos Tito Manrique y Kike Bracamontes.

El tema que forma parte del nuevo disco del cantante Umberto Veloz titulado “Veloz”, sale este 20 de enero al mercado discográfico por las diferentes plataformas digitales y su producción es de Tito Manrique, acompañados de la orquesta Cosa Nuestra de Tito Manrique.

“La noche aplasta si no estás Mi alma rota en un rincón Se deshoja nuestro amor / Y en silencio grita hasta torturar. Y no son años, ni semanas, ni son horas/ Solo el vacío que me ahoga Átame a tu mente hasta morir /Solo así podré vivir…”, dice un aparte de la canción

Umberto Veloz dijo a Notistarz que “Átame a tu mente”, es una canción que ha ganado premios en certámenes musicales en Perú, y cuando la “escuché me encantó y me imaginé interpretarla con mi amigo Nicho”.

“Sentí que podría sonar increíble porque Nicho y yo somos dos almas antiguas y dos intérpretes del amor. Ambos tenemos el compromiso de cantar e interpretar con el alma y la pasión que nos caracteriza”, sostuvo el cantautor y tenor mexicano.

Umberto Veloz recuerda que conoció a Nicho Hinojosa “hace muchos años, cuando los dos iniciábamos nuestras carreras musicales en mi ciudad, Monterrey y tocábamos en los mismos lugares. Con el tiempo cada uno seguimos nuestro propio camino”.

Nicho Hinojosa construyó una carrera sólida en México con mucho éxito y Umberto decidió hacer lo mismo, pero en Europa, al convertirse en el creador del género “Latin Opera”.

Estos dos reconocidos músicos nunca habían tocado juntos; pero ahora su amistad y su admiración mutua los vuelve a unir para cantar “Átame a tu mente”.

Umberto Veloz consideró un honor compartir escenario con Nicho Hinojosa, paisano regiomontano, “quien además de ser un gran artista, es una persona muy receptiva y sencilla para hacer las cosas”.

Veloz es considerado por los críticos como una de las mejores voces de la música por su fuerza interpretativa, mientras que Hinojosa es un referente de la canción popular mexicana que la ha llevado por todo su país, Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

Hinojosa estudió música en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, con especialización en percusiones y como instrumento adicional tomó el piano, corno francés, guitarra y voz. Intercala la música con otras dos pasiones como pintor y escritor.

El estreno de “Átame a tu mente”, llega después del lanzamiento en diciembre pasado que hizo Veloz de la versión en mariachi del clásico “El Triste”, tributo póstumo al maestro Roberto Cantoral (1930-2010).