Ataque de ransomware interrumpe cadenas de suministro globales

Empresas como Starbucks, Morrisons y Sainsbury’s reportan afectaciones mientras Blue Yonder continúa trabajando en la recuperación

NotiPress.- Un ataque de ransomware comprometió las operaciones de Blue Yonder, uno de los mayores proveedores de software de gestión de cadenas de suministro. Este incidente, confirmado el viernes por la compañía en un comunicado oficial, generó interrupciones significativas en empresas de Estados Unidos y Reino Unido, afectando a minoristas esenciales en ambos países. Blue Yonder, con sede en Arizona y adquirida por Panasonic en 2021, atribuyó las interrupciones en su entorno de servicios administrados a un “incidente de ransomware”.

La compañía no especificó cuántos de sus 3,000 clientes corporativos fueron impactados por el ataque. Sin embargo, empresas importantes ya han confirmado afectaciones en sus operaciones. En Reino Unido, la cadena de supermercados Morrisons informó que el ataque impactó sus sistemas de gestión de almacenes, especialmente en productos frescos y hortalizas. Katherine Woodhouse, portavoz de Morrisons, declaró: “Actualmente estamos operando con nuestros sistemas de respaldo y trabajando arduamente para cumplir con las entregas a nuestros clientes en todo el país”.

Sainsbury’s, otra de las principales cadenas británicas con más de 2,300 supermercados, también confirmó interrupciones en sus servicios debido al ataque. Sin embargo, un representante de la empresa aseguró que para el lunes sus operaciones fueron completamente restauradas.

En Estados Unidos, Starbucks experimentó consecuencias más críticas. Según informó al Wall Street Journal, el ataque afectó su capacidad para procesar pagos y gestionar los horarios de sus empleados. Esto obligó a los gerentes a calcular manualmente los salarios durante el fin de semana, lo que representó un desafío operativo significativo.

No obstante, no todas las empresas que utilizan los servicios de Blue Yonder reportaron problemas. Tesco, la mayor cadena de supermercados de Reino Unido, y DHL Supply Chain, una división del gigante logístico con sede en Alemania, confirmaron que sus operaciones no se vieron afectadas por el incidente de ransomware.

El ataque, que aún no fue reivindicado por ningún grupo de ciberdelincuencia conocido, plantea interrogantes sobre si datos sensibles de clientes pudieron ser comprometidos. Hasta el momento, Blue Yonder no informó públicamente sobre filtraciones de información. En su actualización más reciente, publicada el domingo, la compañía señaló que “la investigación y restauración continúa en curso“, pero no ofreció un cronograma concreto para el restablecimiento completo de sus servicios afectados.

Dicha situación puso de relieve la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales, un sector crítico en el comercio internacional. El impacto llevó a otras organizaciones a reevaluar sus sistemas de seguridad para protegerse de incidentes similares en el futuro.