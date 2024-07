Ausencia de una estrategia migratoria efectiva desata politización del tema

El Paso, Texas, EE.UU., (EFE).- La ausencia de una estrategia migratoria que funcione en Estados Unidos ha desatado una “politización” del asunto y refuerza un mensaje de xenofobia, consideró un experto en el tema.

“En realidad, Estados Unidos no tiene una estrategia para la migración, tiene posturas de acoger o rechazar a los migrantes, pero no hay una estrategia”, denunció Dylan Corbett, director del Instituto Fronterizo Esperanza, ubicado en la ciudad de El Paso (Texas).

El experto explicó durante un recorrido con periodistas por la organización en el que participó EFE, que “la derecha ha politizado el asunto utilizando el miedo y pintando a los migrantes como si fueran criminales: todo lo que está del otro lado de la frontera es terrorismo, es amenaza”.

Esta organización comunitaria apoya a los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, a través de la Iglesia Católica.

“Tenemos miles de agentes desplegados en la frontera sur, toda la infraestructura para frenar la migración y lo que hemos aprendido es que, a pesar de todo eso, siguen llegando los migrantes. Aún con la muerte y la separación de familias, la gente sigue cruzando, no vamos a parar la migración”, consideró Corbett en el encuentro con periodistas.

Corbett criticó que “esos esfuerzos por militarizar la frontera para criminalizar a los migrantes no funcionan porque siguen llegando, aún cuando ha bajado considerablemente la cantidad”.

Indicó que si el candidato republicano Donald Trump volviera a ganar en noviembre no sabría qué pasaría, pero sí remarcó que el expresidente norteamericano “envía un mensaje de miedo y de xenofobia”.

EFE pudo comprobar la disminución de migrantes justo en el muro fronterizo en el sector de El Paso, a raíz de la orden ejecutiva que firmó el presidente de EE.UU., Joe Biden, a inicios de junio.

Dicha orden establece que quienes crucen de manera ilegal la frontera no podrán ser elegibles para solicitar asilo y serán sujetos a la deportación acelerada.

Esta medida ha disminuido los cruces de migrantes de más de 1.000 en promedio diarios registrados en diciembre, a cerca de 350 diariamente en lo que va de julio, según datos oficiales.