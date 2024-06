Austin Ekeler asegura que dejó a Chargers porque querían que llevara el balón 300 veces

Redacción Deportes, (EFE).- Austin Ekeler, corredor de los Washington Commanders para la temporada 2024 de la NFL, explicó que dejó a Los Angeles Chargers porque querían que llevara el balón 300 veces en un año, algo que nunca ha hecho en sus siete campañas en la liga.

“Querían a un tipo que pueda llevar el balón 300 veces al año y yo no he tenido eso. Ese no es mi juego. No es así como seré el mejor en el campo. Hubo una falta de acuerdo ahí y no hay problema, fui a otro lugar donde buscaré ser la mejor versión de mí mismo”, aseveró el corredor.

Ekeler tiene 29 años y desde que fue contratado por los Chargers en el 2017 acumula 990 acarreos para 4.355 yardas en siete temporadas, una media 128 por año, que están muy lejanos de los 300 que en Los Angeles vislumbraban podría tener.

La visión del entrenador en jefe de Chargers, Jim Harbaugh, da prioridad a un fuerte ataque terrestre para la temporada 2024.

Por eso Ekeler se convirtió en agente libre y en esta temporada baja encontró en Washington Commanders, con los que firmó un acuerdo por 11 millones de dólares hasta 2025, el lugar ideal para demostrar que puede ser útil en una ofensiva combinada.

Además de lo efectivo en los acarreos de balón Austin ha demostrado a lo largo de su carrera su versatilidad para atrapar pases. Suma 440 recepciones para 3.884 yardas y 30 anotaciones.

En Washington, Ekeler dividirá el peso del ataque terrestre con Brian Robinson Jr., un chico de 25 años que cumplirá su tercera temporada en el equipo de la capital de Estados Unidos.

La ofensiva de los Commanders en la temporada 2024 será liderada por el quarterback novato Jayden Daniels, seleccionado en la primera ronda del Draft de este año, quien el pasado lunes firmó su contrato por cuatro años con el equipo que le pagará 37.7 millones de dólares.

Daniels, ganador del trofeo Heisman 2023, al jugador más destacado del fútbol colegial, tuvo una impresionante última temporada con los LSU Tigers con los que pasó para 3.812 yardas y 40 anotaciones, por sólo cuatro intercepciones. Por tierra sumó 1.134 yardas y 10 touchdowns.