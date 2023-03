Autolesiones de adolescentes mexicanos crecen tras la pandemia, según experta

Guadalajara (México), (EFE).- El número de adolescentes y jóvenes que se autolesionan va en aumento en México tras la pandemia, una tendencia que preocupa a especialistas por ser un factor de riesgo para los suicidios, dijo este jueves a EFE la médica psiquiatra Paola Alejandra Gutiérrez Galindo.

“Esta alza en las autolesiones y en las tentativas suicidas, aunque no sean de alta letalidad, siguen siendo un factor de riesgo para suicidio. No todos los que se cortan se quieren morir pero aumenta el riesgo de tener una tentativa suicida”, dijo tras participar en el Congreso Internacional Avances en Medicina en Guadalajara.

La especialista afirmó que aunque en los meses de aislamiento por covid-19 no tuvieron mayores índices de intentos de quitarse la vida, desde 2021 han incrementado hasta 50 % las consultas psiquiátricas de emergencia de personas que se autodañan o tienen ideación suicida, principalmente entre mujeres y adolescentes.

Explicó que esta conducta es común en la adolescencia, una etapa en la que las personas tienen pocas habilidades para manejar sus emociones y comunicarse.

Esta misma población fue la que enfrentó problemas de adaptación tanto al periodo de aislamiento que los obligó a alejarse de sus círculos sociales y estar con la familia todo el día, como al regreso a sus escuelas, donde muchos de ellos viven con hostigamiento o acoso.

“Para ellos ha sido muy estresante adaptarse primero a la pandemia y después volverse a integrar a los sistemas escolares y la parte social, más todas las patologías mentales de base que ya tenían. Ambas circunstancias fueron un factor de estrés y como son personas que aún están en desarrollo, son más vulnerables a la patología mental”, explicó.

Afirmó que la autolesión deliberada es el primer paso en un ruta que puede culminar en la muerte y que pasa por etapas como la ideación suicida con o sin un plan estructurado y realizar algún intento de morir o ponerse en peligro.

Estas fases solo se superan si la persona tiene la atención médica, psicológica y psiquiátrica adecuada.

De acuerdo con los pacientes atendidos por la especialista en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, algunos de los motivos para autoinfligirse daño son la falta de herramientas para externar su nivel de estrés, pocas habilidades de comunicación y como una forma de castigar a otros.