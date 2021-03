Autoridad electoral mexicana valida candidatura de acusado de violación

México,(EFE).- El Instituto Electoral del sureño estado mexicano de Guerrero avaló la polémica candidatura de Félix Salgado Macedonio, acusado de violación y aspirante a gobernador guerrerense con el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Con seis votos a favor y uno en contra, los consejeros del instituto ratificaron su nombramiento, por lo que Salgado Macedonio ya es oficialmente el candidato de Morena en las elecciones del próximo 6 de junio.

Aunque Morena anunció el lunes que llevaría a cabo una encuesta interna para revisar la candidatura de Salgado Macedonio, el plazo para presentar candidaturas ante el instituto electoral venció ese mismo día.

Por ello, la autoridad electoral de Guerrero validó a Salgado Macedonio cuando su partido todavía no ha hecho públicos los resultados del sondeo.

El caso de Salgado Macedonio es polémica nacional desde el 30 de diciembre, cuando Morena anunció que sería el candidato a gobernador de Guerrero.

Salgado Macedonio está acusado de violar a una joven de 17 años en 1998 y de abusar de una trabajadora del diario La Jornada Guerrero en 2016 y las propias diputadas de Morena afirman que sobre él “recaen acusaciones de delitos sexuales graves contra cinco mujeres”.

Políticas de Morena, opositoras, intelectuales, artistas y mujeres de todo el espectro político se unieron en una campaña para revocar su candidatura.

Sin embargo, el político tiene el respaldo del fundador de Morena y presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha denunciado que hay “una campaña de linchamiento” contra Salgado Macedonio.

Incluso en una conferencia de prensa en el Palacio Nacional, el presidente ordenó “ya chole” (ya basta) con las quejas en contra del candidato guerrerense.

Tras una resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, Morena anunció el lunes una nueva encuesta interna para decidir a su candidato en Guerrero.

No obstante, en este sondeo, del que todavía no se conocen los resultados, volvió a participar Salgado Macedonio. EFE

El 6 de junio, 94 millones de mexicanos estarán llamados a las urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 Congresos locales y 1.900 ayuntamientos, en lo que se consideran las elecciones más grandes del país.

