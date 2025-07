Autoridades matan a hombre que disparó contra edificio de Patrulla Fronteriza en Texas

Nueva York, (EFE).- Agentes federales estadounidenses mataron este lunes a un hombre que disparó contra un edificio de la Patrulla Fronteriza en McAllen (Texas), iniciando un tiroteo cruzado que dejó al menos un herido, informaron los medios locales.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, dijo a CNN que el atacante abrió fuego por la mañana en la entrada del edificio, y que tanto agentes de la Patrulla Fronteriza como policías “ayudaron a neutralizar al tirador”.

El incidente está siendo investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), pero las autoridades creen que era una “emboscada” contra agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El atacante, que no ha sido identificado, usó un rifle de asalto, y posteriormente las autoridades inspeccionaron su vehículo y hallaron otras armas, detalla The New York Times, que cita fuentes policiales.

En el tiroteo resultó herido un policía, que está en condición estable, indica el canal Fox.

Este pasado viernes hubo otr o tiroteoque dejó un policía herido cerca de un centro de detención del Servicio de Inmigración (ICE) en Alvarado (Texas), que aloja a inmigrantes detenidos a la espera de ser deportados.

El CPB y el ICE, dependientes del DHS, son los encargados de ejecutar la política migratoria del Gobierno de Donald Trump, centrada en una campaña masiva de deportaciones de inmigrantes indocumentados, y que ha desplegado operativos en zonas residenciales y tribunales de inmigración por todo el país.