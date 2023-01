Autoridades migratorias y patrulla fronteriza se reunirán en norte de México

Ciudad Juárez (México), (EFE).- Ante el incremento del flujo migratorio en la frontera de México y Estados Unidos, el Instituto Nacional de Migración (INM), tendrá este sábado una reunión con la patrulla fronteriza.

El comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, declaró en conferencia de prensa que el objetivo es coordinar esfuerzos y no permitir que haya vulnerabilidad para los migrantes.

El funcionario acudió a la mexicana Ciudad Juárez, justo en el borde que divide a ambos países. Acompañado de 220 agentes de migración, dijo que emprenderá una campaña con el fin de invitar a los indocumentados para que se resguarden ante las bajas temperaturas.

Estas acciones se realizan en el marco de la próxima visita del presidente estadunidense Joe Biden a la ciudad de El Paso, Texas, en donde abordará las operaciones para la aplicación de la ley fronteriza y se reunirá con funcionarios locales de su país.

Garduño Yáñez dijo a EFE que buscan protección humana para los migrantes para que asistan a los centros integradores que tiene el gobierno, para que ahí sean atendidos con alimentos y techo.

“Nosotros hemos trabajado con la patrulla fronteriza para este tipo de seguridad que requieren los migrantes, para que no exista esta problemática de migración. Se requiere que Estados Unidos los dejen cruzar y México no puede intervenir en ninguna materia sobre las decisiones que tome en su política migratoria”, apuntó.

Comentó que, en un año en todo el país, han dado de baja a 2.400 elementos de este organismo gubernamental por haber incurrido en corrupción.

Ante el incremento del flujo migratorio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció recientemente que insistirá en su próximo encuentro con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en redoblar acciones para atender las causas que generan la migración.

Apenas el jueves, el gobierno estadounidense anunció una nueva medida que dicta que quienes no cumplan con los requisitos serán expulsados de forma exprés bajo el Título 42, una política migratoria instaurada por Donald Trump (2017-2021), con el pretexto de la pandemia, y que el Supremo ha ordenado mantener al menos durante los próximos meses.

La decisión del Gobierno estadounidense se da después de que durante el año fiscal de 2022 se registrase la detención de 2,76 millones de migrantes indocumentados, una cifra inédita.

Durante 2022, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), México recibió 118.478 peticiones de migrantes que solicitaron asilo, la segunda cifra más alta tras la de 2021 con 131.448 casos.