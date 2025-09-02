Autoridades sanitarias EEUU advierten sobre “peligro” de RFK Jr como secretario de Salud

Nueva York, (EFE).- Un grupo de nueve exdirectores y directores interinos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advirtieron hoy en un ensayo para The New York Times (NYT) sobre el “peligro” de contar con Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud y Servicios Humanos en EE.UU.

Las acciones de Kennedy como principal funcionario de salud del país “no tienen precedente en nuestro país”, detallaron en el artículo titulado ‘Nosotros dirigimos los CDC: Kennedy está poniendo en peligro la salud de todos los estadounidenses’.

El texto, disponible solo en la versión web de NYT, se publica después de que el presidente Donald Trump despidiera a la directora de los CDC, Susan Monarez, y de que ésta alegase que se trata de un despido “sin fundamento científico”; basado en que se opuso a acatar “órdenes imprudentes” sobre vacunas.

El ensayo fue firmado por personalidades que se desempeñaron bajo Administraciones demócratas y también republicanas, y son: William Foege, William Roper, David Satcher, Jeffrey Koplan, Richard Besser, Tom Frieden, Anne Schuchat, Rochelle P. Walensky y Mandy K. Cohen.

En el artículos de los otrora directores de los CDC, fundamentales para el monitoreo de enfermedades y la investigación científica en EE.UU., RFK JR. de fundamentar sus decisiones en pseudotratamientos no probados

“Canceló inversiones en investigaciones médicas prometedoras que nos dejarán mal preparados para futuras emergencias sanitarias. Reemplazó a expertos en comités asesores federales de salud por personas no cualificadas que comparten sus opiniones peligrosas y poco científicas”, enumera el artículo.

Además, añade que anunció el fin del apoyo estadounidense a los programas globales de vacunación, que “protegen a millones de niños y mantienen seguros a los estadounidenses”, citando supuestas investigaciones deficientes y haciendo declaraciones inexactas.

“Nos preocupa el amplio impacto que todas estas decisiones tendrán en la seguridad sanitaria de Estados Unidos”, escribieron los exdirectores de los CDC.

Estos, que también instaron al Congreso a ejercer una supervisión sobre el Departamento de Salud, esgrimieron que en muchas etapas anteriores no estuvieron de acuerdo con los líderes del Departamento de Salud, pero que nunca antes se les habían dado motivos para dudar de que se basaban en información e investigaciones contrastadas y fiables para tomar decisiones.

Antes y después de acceder al cargo Kennedy Jr. ha hecho declaraciones públicas en las que se ha mostrado escéptico hacia las vacunas y rotundamente opuesto al aborto o la fluoración controlada del agua potable, que se realiza para ayudar a prevenir la caries dental.

A su vez, Kennedy Jr. ha anunciado que en septiembre su departamento publicará una investigación que establecerá ciertas “intervenciones” o factores como causas definitivas del autismo. La mayoría de expertos siguen cuestionando cualquier conexión entre las vacunas y el autismo.