Babii, figura del reguetón cristiano: “el género está creciendo ‘full'”

Miami, (EFE).- El reguetón cristiano “está creciendo ‘full’ (a tope)”, dice a EFE el estadounidense-ecuatoriano Andrez Babii, quien este viernes lanza un sencillo y video, “Club Edén”, en el que brillan por su ausencia las malas palabras y las referencias sexuales.

“Me gusta el romance puro, pinto una perspectiva muy fresca del género, no tienes que ser sucio para gustarle a una chica, no tienes que deshonrar a una mujer. A mí me gusta hablar de la vida”, dice.

Andrez Babii, nombre artístico de Carlos Andrés, quien llegó a Estados Unidos con seis años procedente de Guayaquil y hoy tiene 27, es uno de los líderes del reguetón cristiano.

En 2017 su canción “Sway” fue versionada en 2017 por el rapero XXXTentación,algo que le enorgullece porque quiere conquistar a todo el público al que le gusta el género urbano.

En unas declaraciones a EFE, Babii señala que su fe cristiana no es excluyente de la música que le gusta: el hip-hop, el reguetón y el pop.

“Los artistas gigantes hablan de Jesús. Pienso que este género está creciendo ‘full’, sobre todo cuando lo haces de corazón y ves como Dios te levanta”, explica el cantante, que vive en los alrededores de Orlando (Florida).

En “Club Edén”, que sale este viernes por varias plataformas digitales, incluyendo YouTube, el cantautor se inclina por el hip-hop y canta sobre el poder de su fe, en inglés y español.

El videoclip, rodado en St. Cloud, un pequeño pueblo cercano al Aeropuerto Internacional de Orlando, muestra a un boxeador mientras entrena para mantenerse en forma.

“La figura del boxeador -dice- viene porque siento que me estoy preparando para algo de verdad. Podemos soñar muchas cosas, pero esto significa que me estoy preparando para la visión de él, de Dios”.

En las canciones de Babii hay rimas como esta: “Los pobres y los ricos sangran igual/ creo en el amor de Dios que eso es real”.

“Sé que voy a tener un público diferente, pero lo que quiero es alcanzar a la gente que escucha la misma música que yo”, comenta.

El rango de edad de sus seguidores, no obstante, es bastante amplio, “de los 10 años hasta los 50, tengo fans de todas las generaciones”, sostuvo.

Sobre sus temas bilingües, dice que es el reflejo de tener “dos culturas bien marcadas”.

Según un comunicado de prensa de su representante, la música de Andrez Babii se ha centrado en su fe cristiana “y otros sentimientos personales”, además de fusionar estilos diferentes en ritmos urbanos como la cumbia, el pop, el hip-hop y la nueva ola de los 80.

Así lo muestra su EP “Why Do We Fear Still?” de este año.

El sencillo que presenta hoy, “Club Edén”, formará parte de otro álbum que saldrá pronto, dijo el artista sin dar más detalles.

En 2017, su tema “Sway” llamó la atención del rapero XXXTentacion, quien realizó una versión bajo el título “I Don’t Even Speak Spanish Lol”.

Con 20 años, Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy, conocido como XXXTentación, fue asesinado a tiros en 2018 cerca de una tienda de motos en Deerfield Beach (Florida) por desconocidos que le robaron una bolsa con 50.000 dólares en efectivo.

“Fue uno de los raperos más influyentes de mi generación; eso pasó porque dios lo quiso, él encontró mi canción en SoundCloud y terminamos en un álbum suyo”, explica el reguetonero cristiano.

Para Andrez Babii, en la música urbana “es importante hablar de la depresión y la ansiedad, y salir de estos huecos, y hablar del romance de una manera pura”.