Bad Bunny en cifras: El Último Tour del Mundo recaudó más de 120 millones de dólares

Se convirtió en el primer intérprete no angloparlante en ganar el premio MTV Video Music Awards: Statista

NotiPress.- De acuerdo Statista, Bad Bunny se convirtió en el primer intérprete de origen no angloparlante en ganar el premio al mejor artista del año en el MTV Video Music Awards. En un estudio sobre los artistas latinoamericanos de la industria de la música, consultado por NotiPress, la plataforma comentó que el artista puertorriqueño se mantiene como el músico número uno en el ranking de Billboard por quinta semana no consecutiva.

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido por su nombre artístico Bad Bunny, alcanzó la fama mundial en 2020 con el lanzamiento de tres discos: YHLQMDLG, Las que no iban a salir, y El último tour del mundo. Según la información compartida por Statista, su éxito impulsó la presencia del músico en las plataformas de streaming online. Al respecto destacaron que en 2020 batió el récord como artista más escuchado, con 8 mil 300 millones de reproducciones; y al año siguiente alcanzó 9 mil 100 millones.

Aunado a ello, la última gira de 2022, titulada “El Último Tour del Mundo”, recaudó más de 120 millones de dólares (md) en sus distintas presentaciones. Si bien las ventas, presentaciones, y reproducciones online del músico puertorriqueño aumentaron en los últimos dos años, especialistas comentaron que su éxito y popularidad también se deben a su activismo social.

Durante julio de 2019, Bad Bunny se presentó junto con otras celebridades de la industria, con motivo las protestas en Puerto Rico para exigir la renuncia del ahora exgobernador Ricardo Roselló. Gracias a diversos factores y la visibilidad impulsada por los músicos, entre quienes se encontraron Ricky Martin, Residente, iLe y Pedro Capo, el funcionario anunció su renuncia efectiva para el 2 de agosto de ese mismo año.

Por su parte, la Corporación de Radio y Televisión Española informó en 2020 que Bad Bunny se consolidó como uno de los nuevos referentes de música latinoamericana. En gran medida por las intervenciones y mensajes sociales en defensa de la diversidad sexual, identidad y expresión de género, y contra las barreras de discriminación con respecto al género musical reggaetón.

Según la investigación de la cadena española, la canción “Yo Perreo Sola” fue retomada por grupos feministas al tratar temas de respeto hacia las mujeres en los espacios de celebración. Asimismo, el 27 de febrero del mismo año, Bad Bunny emitió un mensaje en apoyo a la comunidad trans con el mensaje “mataron a Alexa, no a un hombre con falda”. Este hecho responde al feminicidio de Alexa en Puerto Rico, clasificado como un crimen de odio y posteriormente discriminación por cuestiones de género, al no ser reconocida como mujer en diversos medios.

Ante la presencia de Bad Bunny en la industria musical, así como su activismo social, los datos de agosto 31 de 2022 de Statista confirmaron el crecimiento de sus redes sociales. Con respecto a las principales plataformas, el músico puertorriqueño cuenta con 42.7 millones de seguidores en Instagram, 27.6 millones en TikTok, y 4.3 millones en Twitter.