Bad Bunny hace historia al aparecer en la portada de Time en español

Nueva York, (Notistarz).- El cantante puertorriqueño Bad Bunny pasó a la historia de la música al protagonizar la portada de la prestigiosa revista Time, en una edición en español, en la cual además ofreció una extensa entrevista en la que afirmó que besar al actor mexicano Gael García Bernal fue un castigo.

La estrella de la música urbana habló para la publicación sobre su carrera y el por qué hace música en español, su idioma materno y no se deja llevar por el streaming que obliga a la mayoría de los latinos a cantar en inglés para poder llegar a un mercado internacional, una fórmula que el “conejo malo” se niega a seguir.

“Se volvió ‘cool’ ser latino. No solo están haciendo la música, están tratando de copiar el flujo de los latinos. Pero luego pienso; nuestra cultura y nuestra música se extienden por todas partes. Impacta a personas en otros lugares. Quieren probarlo y sentirlo. Entonces, ¿por qué me va a molestar eso, si lo hacen con respeto?”, expresó a la revista.

Además de dar detalles sobre su música habló sobre su incursión en el cine, haciendo su debut para Hollywood en “Tren bala” y ahora en “Cassandro”, cinta basada en el famoso luchador mexicano protagonizada por Gael García Bernal, a quien el puertorriqueño tiene que besar en una de las escenas.

“Mi primer beso para una película y fue con un hombre. Ese es el castigo que recibo por estar con tantas mujeres durante mi vida”, contestó. El artista afirmó que tampoco se sintió incómodo por esa actuación en la cinta dirigida por Roger Ross William.

“Si estás actuando, estás siendo alguien que no eres. Entonces, cuando me preguntaron por eso, dije: ‘Sí, estoy aquí para lo que quieras’. Creo que fue muy bueno; No me sentí incómodo”, expresó sobre el polémico momento.