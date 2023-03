Bad Bunny, portada de la revista Time con un texto por primera vez en español

San Juan, (EFE).- El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha vuelto a romper un hito en la industria del entretenimiento estadounidense al protagonizar una portada en la revista Time en la que, por primera vez en sus 100 años de historia, todo el texto es en español.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista más escuchado en la plataforma musical de Spotify por tercer año seguido, engalana el frente de la edición de la legendaria revista que se publicará el próximo viernes, según anunció el medio este martes.

Vestido de negro, con una flor blanca y joyas color oro, Bad Bunny aparece en la portada titulada “El Mundo de Bad Bunny” junto a la siguiente cita del artista: “No voy a hacer otra cosa para que a ti te guste”.

La entrevista incluye preguntas al artista sobre su crianza en Puerto Rico, la fama, su éxito en Spotify, los logros de su último disco y gira “Un Verano Sin Ti”, el movimiento del reguetón, su histórica presentación en la pasada edición de los Grammy, política y cine.

Bad Bunny relató que es el mayor de tres hermanos, que se crió junto a sus padres, fue monaguillo y que en su casa arrancó su carrera musical grabando sus primeros temas.

Y es en su casa donde, pese a la fama, cada vez que regresa se siente “igual”, con los pies en la tierra.

“Fuera de esa casa quizás el mundo esté escuchando y hablando de mí, pero en esa casa todo es igual. Nada ha cambiado. Mi papá no actúa de una manera nueva ni me trata de una manera nueva”, aseguró.

Además de ser el artista más escuchado en Spotify, el disco “Un Verano Sin Ti” fue escogido en 2022 por Time y la revista Billboard como el álbum del año.

Según dijo Bad Bunny en la entrevista, estos logros los destaca más sobre otros, pues ahora su competencia es mayor en las plataformas musicales.

“Ahora compito con un millón de personas. Cuando salgo con algo ese mismo día salen mil artistas con canciones. Veinte álbumes saliendo en la misma noche. Antes no, salían uno, dos o tres discos. No había tanta saturación en la música”, dijo.

El disco “Un Verano Sin Ti” ganó la categoría a Mejor álbum de música urbana en los Grammy, donde también el cantante abrió los premios interpretando el tema “El Apagón”, marcando la primera vez que un artista cantaba en español en dicho espectáculo.

En 2022, Bad Bunny también rompió el récord de ganancias de sus giras, con 435 millones de dólares.

Siendo también la principal figura del género urbano, Bad Bunny aseguró que “siempre hay espacio y oportunidad para hablar un poco de todo” en los discos de reguetón, no solamente de violencia callejera ni de narcotráfico, sino también de temas sociales.

Además de tocar la lucha libre y el cine, dos de sus grandes pasiones, la revista cuestionó a Bad Bunny si el Gobierno de Estados Unidos le ha fallado al pueblo puertorriqueño al ser la isla un Estado Libre Asociado de ese país.

“Yo creo que el Gobierno le ha fallado a Puerto Rico, le ha fallado a Estados Unidos. Igualmente, Puerto Rico le ha fallado a Puerto Rico. Creo que todos los gobiernos le han fallado a su país alguna vez”, opinó.