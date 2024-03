Bad Bunny “regresa a casa” con un explosivo concierto en Los Ángeles

Los Ángeles, (EFE).- Caballos, flecos y muchas explosiones fueron parte del “regreso a casa” de Bad Bunny, quien ofreció el primero de tres conciertos en Los Ángeles (EE.UU), como parte de su gira de trap ‘Most Wanted Tour’.

Vestido de traje y acompañado por una orquesta, el cantante puertorriqueño apareció en el escenario del Crypto.com Arena interpretando ‘Nadie sabe’ y ‘Mónaco’ en el mismo orden que son presentadas en su álbum ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’, que da sentido a la gira.

“Para los que no me conocen, soy Benito Antonio Martínez Ocasio y estoy muy contento de estar aquí en Los Ángeles. Veo muchas caras conocidas, gracias por estar aquí”, expresó el trapero radicado en la ciudad californiana.

En octubre de 2023, Bad Bunny hizo público que llevaría a cabo una gira por Norteamérica y adelantó a sus seguidores que los conciertos estarían enfocados en su más reciente faceta de trap y sus inicios, pero no en su trabajo más popular como cantante de reguetón.

Durante casi dos horas y media, Martínez Ocasio cumplió con las advertencias y cantó la gran mayoría de las canciones de su último disco, entre las que destacaron temas como ‘Mr. October’, ‘Cybertruck’ o ‘Seda’, esta última en compañía de Jay Wheeler.

Con la energía a tope, el músico de 30 años también interpretó canciones más electrónicas como ‘Hibiki’ o ‘Thunder y Lightning’, en las que llevó a cabo un intenso despliegue de luces.

El espectáculo contó con tres escenarios dinámicos y luminosos que le permitieron estar cerca del público desde varios ángulos: recorriendo plataformas voladoras, subiendo y bajando de niveles, y desplazándose de un extremo a otro en el recinto que es la sede de los Lakers y los Clippers de la NBA.

Dividido en tres actos, uno de los momentos más surrealistas de la noche fue su llegada a caballo al escenario para interpretar el tema ‘Teléfono nuevo’ o la versión acústica de su colaboración con Grupo Frontera, ‘Un x100to’, montado en un piano de cola.

Pero fue el inicio de ‘Safaera’, de su disco ‘YHLQMDLG’, el que hizo enardecer al público con gritos de emoción, generando casi la misma reacción canciones como ‘Efecto’, de ‘Un verano sin ti’, ‘La santa’ (‘YHLQMDLG’), ‘Dákiti’, de ‘El último tour del mundo’, o ‘Soy peor’.

El cantante también tuvo algunos momentos de reflexión a lo largo del concierto y en varias ocasiones contempló el aplauso del público para después agradecer todo su apoyo, y reiterar que no le importaban las críticas.

“Quizás algunos de ustedes están pasando por momentos difíciles y me hace muy bien pensar que yo puedo despejar su mente al menos en este ratito”, dijo el trapero.

La gira, que comenzó el 21 de febrero en Salt Lake City, Utah (EE.UU.), tiene previsto concluir el 8 de junio en San Juan, Puerto Rico, y comprende hasta el momento más de cuarenta fechas repartidas en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.