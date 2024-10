Bad Bunny responde con un orgulloso homenaje a Puerto Rico al insulto ‘basura’

San Juan, (EFE).- Bad Bunny homenajeó este martes en un vídeo las riquezas naturales y arquitectónicas de Puerto Rico y sus leyendas internacionales en los campos de la política, el deporte y la música, en una muestra de orgullo y resistencia que responde a los recientes insultos contra la isla.

El cantante puertorriqueño publicó el vídeo en su cuenta de Instagram junto a la palabra ‘garbage’ (basura), en alusión a la frase del comediante Tony Hinchcliffe, quien en un mitin del candidato republicano y expresidente Donald Trump calificó a Puerto Rico como “una isla flotante de basura”.

‘Estamos libres de odio pero esta raza no es pendeja (estúpida)’ o ‘tenemos las faldas y los pantalones bien puestos’ son algunas frases del narrador del vídeo, que es el actor puertorriqueño Benicio del Toro.

Al final del vídeo, el propio actor dice, esta vez a cámara: “A nosotros nos sale natural ser leyenda porque al final no hay orgullo más grande en cada logro que el de decir yo soy de P FKN R”.

El vídeo fue la introducción del concierto ‘P FKN R’ de Bad Bunny celebrado en el Estadio Hiram Bithorn en San Juan en diciembre de 2021 y es la primera vez que se publica desde entonces.

Incluye imágenes de la fauna y flora de la isla, de sus playas y bosques y de su patrimonio histórico.

Entre las figuras de renombre que aparecen se encuentran medallistas olímpicos como Jasmine Camacho-Quinn y Mónica Puig, reinas de belleza y músicos como Ismael Rivera, Héctor Lavoe, Ricky Martin, Daddy Yankee y Residente.

“Nosotros estamos luchando desde el día uno de nuestra existencia, somos la definición de corazón y resistencia. Aquí seguimos, aquí estamos, y para aquellos que olviden quienes somos… tranquilo, con orgullo se lo recordamos”, cierra el vídeo con estas declaraciones escritas de Bad Bunny.

Los líderes de todos los partidos políticos y numerosos artistas de renombre de Puerto Rico han repudiado los insultos del cómico Hinchcliffe, llamando en algunos casos a votar por la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris.

Los habitantes de Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a Estados Unidos, no pueden votar entre Trump y Harris en las elecciones del próximo 5 de noviembre, pero sí participan en esos comicios los millones de puertorriqueños que viven en EE.UU.