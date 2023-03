Bad Bunny será anfitrión de evento de la empresa de lucha WWE en Puerto Rico

San Juan, (EFE).- Bad Bunny será el anfitrión del evento “Backlash” que presentará la empresa de lucha libre WWE el 6 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot en San Juan, informó la compañía.

“Backlash” será el primer evento en vivo “premium” de la WWE que tendrá lugar en Puerto Rico desde enero de 2005, dijo la compañía en un comunicado de prensa.

“En 2005, cuando era niño, no pude asistir a New Year’s Revolution en el Coliseo”, dijo Bad Bunny en la nota en referencia a otro evento que presentó la WWE en la principal sala de espectáculos de la isla.

“Finalmente, 18 años después, WWE regresa a la isla con un evento masivo y esta vez no me lo perderé”, afirmó el artista más escuchado del mundo en las plataformas musicales y dos veces ganador de un Grammy.

Por su parte, el director de contenido de WWE y exluchador estadounidense, Paul “Triple H” Levesque, dijo que tanto él como la empresa están “emocionados de traer ‘Backlash’ a San Juan ya que la demanda de ‘premium live events’ de WWE fuera de los Estados Unidos continentales sigue creciendo”.

Dijo además, que “Bad Bunny es uno de los artistas más populares del mundo y en ningún lugar es más evidente que en su natal Puerto Rico”.

En las próximas semanas se anunciarán más detalles sobre “Backlash”, adelantó la WWE.

Además de cantar y actuar, Bad Bunny también se ha destacado en el ambiente de la lucha libre al reconocer públicamente que ha sido un seguidor del deporte desde pequeño.

Es por eso que en 2021 cumplió varios sueños, entre ellos, cuando el 31 de enero de ese año, participó en el legendario evento “Royal Rumble”, cuando interpretó el tema “Booker T”, nombre homónimo del exluchador estadounidense e incluido en su disco “El Último Tour del Mundo”.

Mientras tanto, Bad Bunny debutó el 11 de abril de ese año como luchador en la edición 2021 de WrestleMania, uno de los principales eventos de este deporte de la WWE, cuando se enfrentó a The Miz. EFE

jm/laa