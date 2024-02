Bad Bunny y Tokischa, entre los 25 músicos con más estilo, según la revista Rolling Stone

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El puertorriqueño Bad Bunny, la dominicana Tokischa, y la venezolana Arca forman parte de la lista de los 25 músicos con más estilo de 2024, según la revista especializada Rolling Stone.

Bad Bunny, quien ha demostrado su estilo en alfombras rojas como la Met Gala y en sus videos musicales, alcanzó el puesto número ocho.

La publicación elogió la disposición del cantante boricua a “tomar riesgos”, como lo muestra en los videos de sus temas ‘Baticano’ y ‘No me quiero casar’. “Hay una capa de humor en cada conjunto, lo que hace que sea difícil apartar la mirada”.

Por su parte, la disruptiva dominicana cerró el conteo con el lugar 25. “Tokischa es una fuerza que no se puede simplemente ignorar, que casa tanto el humor como el refinamiento en su estilo”, asegura la publicación sobre la irreverente artista dominicana.

La lista, que encabeza la española Rosalía, fue curada por “un impresionante grupo de expertos de la industria”, señala la revista, compuesto por fotógrafos, editores de moda, diseñadores y directores creativos, entre los que destacan nombres como el de Donatella Versace o Tommy Hilfiger.

“Rosalía no necesita demostrar nada. Simplemente existe y las tendencias la siguen”, dice la publicación musical sobre la cantante, que lidera la lista de los 25 músicos con más estilo de 2024.

Entre las marcas favoritas de la española están la casa francesa Acne Studio o la británica Vivienne Westwood.

En segundo lugar de la lista se encuentra la cantante texana Beyoncé, quien en 2023 hizo todo un despliegue de alta costura durante los conciertos de su última gira y quien ahora se ha dedicado a explorar el género country, continuando con la estética vaquera de su álbum ‘Renaissance’.

La rapera y cantautora Doja Cat, quien impactó al público al aparecer cubierta por 30.000 cristales rojos en una pasarela de Schiaparelli en París en 2023, obtuvo el puesto número tres.

Mientras que la venezolana Arca y sus extravagantes “looks” futuristas se posicionaron en el cuarto lugar. Tanto en el ámbito estético como musical, la cantante y productora especializada en la música noise y experimental ha sido una inspiración para artistas como Rosalía, con quien incluso ha colaborado en canciones como ‘KLK’.

Otras personalidades que son contempladas en la selección son la británica y albanesa Dua Lipa, en el undécimo puesto; y Madonna en el duodécimo, quien se mantiene vigente tras más de cuarenta años de carrera.

El cantante y diseñador de modas sudafricano-australiano Troye Sivan, la cantante estadounidense de neo soul Erykah Badu y el grupo femenino japonés XG, también se hicieron un hueco en la selecta lista.