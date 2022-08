Badosa se estrella ante Tomljanovic en Cincinnati

Cincinnati (EE.UU.), (EFE).- La española Paula Badosa, número 4 del mundo y tercera favorita, fue remontada y cayó ante la australiana Ajla Tomljanovic en su debut en el torneo de Cincinnati, en un partido terminado pasada la 1.15 de la madrugada y disputado en un estadio semi desierto.

Badosa, que el año pasado había sido cuartofinalista en este torneo, se rindió por 6-7 (3), 6-0 y 6-2 en dos horas y 26 minutos frente a Tomljanovic, una rival a la que había ganado dos veces este año en Australia.

La española arrancó el encuentro de forma positiva, pero pagó su bajón vertical en el segundo set y no logró levantarse.

Se trata de la segunda derrota consecutiva en primera ronda para Badosa, que se había retirado del torneo de Toronto por un problema físico en su partido contra Yulia Putintseva.

Su derrota se produce a once días del comienzo, el próximo 29 de agosto, del Abierto de Estados Unidos en Nueva York.

Tomljanovic, número 63 del mundo, interrumpió una racha de diez derrotas consecutivas contra rivales que forman parte del ‘top-10’ del ránking mundial.

El duelo estaba inicialmente previsto a las 20.30 locales en la pista central, pero la intensa lluvia caída en torno a las 19.45 obligó a interrumpir durante hora y media el partido anterior, el de Rafa Nadal contra el croata Borna Coric.

Así, con la central ocupada hasta pasadas las 23.00, el encuentro se movió a la pista 3 del Lindner Family Tennis Center.

Fue un partido de altibajos para Badosa y marcado por una serie de parciales, comenzados con un 3-1 de Badosa que Tomljanovic logró recuperar para forzar el desempate.

La española lo jugó con concentración y lo ganó por 7-3.

Sin embargo, todo cambió en el segundo parcial, cuando Tomljanovic aumentó el nivel de su juego de forma vertical y selló un contundente 6-0. Su parcial se extendió hasta los nueve juegos, con la australiana que se escapó hacia un rápido 3-0 en el parcial decisivo.

En la pausa, Badosa cubrió su cabeza con una toalla en el intento de calmarse y recuperar sensaciones.

Con esfuerzo, interrumpió esa racha negativa y, con 2-4 en el marcador, llegó a tener una bola de ruptura para volver a poner el partido en equilibrio, pero Tomljanovic se la anuló con un excelente revés y consiguió mantener su ventaja.

Badosa perdió ese juego con un error con la derecha y terminó lanzando su raqueta al suelo por la frustración. No consiguió reponerse y entregó su servicio a cero.

Tomljanovic venció por 6-7 (4), 6-0 y 6-2 y se clasificó para los octavos de final, en los que se enfrentará a la rusa Veronika Kudermetova.

Al acabar el partido, la australiana expresó su satisfacción por lograr doblegar a una Badosa que considera como “una de las mejores del mundo”.

La derrota de Badosa se suma a la de su compatriota Garbiñe Muguruza, quien fue eliminada en primera ronda por la kazaja Elena Rybakina, vigente campeona de Wimbledon.