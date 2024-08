Badosa supera a Stearns y avanza a la segunda ronda de Cincinnati

Nueva York, (EFE).- La tenista española Paula Badosa venció a la estadounidense Peyton Stearns y se sacó el billete para la segunda ronda del WTA 1.000 de Cincinnati.

Badosa (n.36) se impuso a Stearns (n.46) por 6-2 y 7-5 en una hora y 29 minutos y en el siguiente cruce se medirá a la rusa Anna Kalinskaya (n.15), que remontó en tres sets a la checa Katerina Siniakova (n.38).

La española extendió así su buen momento en la gira veraniega de pista dura por Norteamérica después de que el pasado 4 de agosto conquistara el WTA 500 de Washington, su primer título desde enero de 2022 y tras sufrir un calvario de lesiones y malos resultados.

La semana pasada cayó en segunda ronda del WTA 1000 de Toronto después de sufrir molestias físicas.

En su estreno este miércoles en Cincinnati, Badosa arrancó el duelo con mucha seguridad y potencia en su saque y su derecha.

Además, la española puso en aprietos el servicio de su rival desde el inicio: no pudo concretar dos bolas de ‘break’ en su primer turno al resto, pero en el segundo logró la rotura.

Claramente superior a la estadounidense en esa primera manga, Badosa, con otro ‘break’, selló el primer set con autoridad en 35 minutos.

Stearns, nacida en Cincinnati, no iba a rendirse sin dar batalla en presencia del público de su ciudad y mejoró notablemente su nivel en la segunda manga.

Las dos tenistas se intercambiaron dos ‘break’ en ese set que resultó mucho más igualado.

Pero cuando parecía que el partido se iba al ‘tie break’, Badosa cerró su victoria desde el resto rompiendo una vez más el servicio a Stearns.

Feliz y con confianza

“Esta es la Paula que yo también echaba de menos…”, dijo con una sonrisa en una entrevista con Tennis Channel.

“Estoy muy feliz. Stearns es una rival muy dura y tiene golpes increíbles (…). Es muy buena y va a ser muy peligrosa en el futuro”, añadió.

Badosa también explicó que las condiciones en Cincinnati “son muy rápidas” y no permiten despistes.

“En el comienzo del segundo set estaba dudando un poco, especialmente con mi servicio. Y aquí cuando dudas, te llevas un ‘break’ muy rápido. En el comienzo del partido empecé con las ideas muy claras, dudé un poco en el segundo set pero creo que lo luché muy bien”, indicó.

Además subrayó que su mejoría física ha sido fundamental para que esté recuperando la confianza y su mejor tenis.

“En Roma empecé a sentirme mucho mejor, especialmente a sentirme más fuerte físicamente. Creo que mi tenis siempre estuvo ahí. Era solo que cuando llegas tarde al golpe, las tenistas no te lo perdonan. Tienes que ir a por ello, tienes que estar al cien por cien físicamente (…). Ahora siento que soy una rival dura de nuevo y así es como me quiero sentir”, apuntó.

Por último, Badosa bromeó con que esta mañana jugaba al mismo tiempo y en una pista cercana su pareja, el griego Stefanos Tsitsipas (n.11), quien doblegó en tres sets al alemán Jan-Lennard Struff (n.36).

“No es fácil estar jugando y escuchar su resultado todo el rato. Hubo varios momentos en los que estaba como: ‘¡Mierda! Ha perdido su set… Paula, concéntrate en tu partido’. No fue fácil jugar al mismo tiempo así que la próxima vez ponedme en otro turno”, dijo entre risas.