Baker Mayfield dice que no guarda rencor a los Cleveland Browns

Redacción Deportes, (EFE).- El mariscal de campo de los Carolina Panthers de la NFL, Baker Mayfield, afirmó que no guarda rencor a su exequipo, los Cleveland Browns, aunque espera con ansias enfrentarlo en la temporada 2022.

“No le guardo rencor a los Browns, es una gran institución, pero tampoco voy a quedarme sentado como un robot y decir que no tengo marcado en el calendario el partido ante Cleveland”, confesó Mayfield, en conferencia de prensa.

Los Carolina Panthers para los que ahora juega Mayfield y los Cleveland Browns jugarán en la semana uno de esta temporada.

Mayfield dejó Cleveland luego de vivir una campaña 2021 llena de lesiones que culminó con una operación en el hombro, el quarterback solicitó a los Browns ser cambiado en cuanto se enteró que estos habían contratado a Deshaun Watson para la temporada 2022.

Hace un par de días Mayfield, quien estuvo cuatro años en Cleveland, llegó a un acuerdo para jugar con Carolina, equipo con el que este martes ofreció su primera conferencia de prensa.

“Estoy extremadamente emocionado por este nuevo comienzo. Siento que el equipo está muy cerca de ser muy, muy bueno. Sólo tenemos que juntar las piezas y unirnos como equipo. Voy a ser un gran líder y un gran compañero”, expresó.

En Carolina, Baker peleará por el puesto con Sam Darnold, quien llegó a la NFL para los New York Jets en 2018, equipo en el que permaneció hasta 2020. Fue cambiado a los Panthers en 2021.

“Cuando estás en un nivel tan alto como el de la NFL nadie tiene la mentalidad de ser un suplente. Estamos en este nivel porque competimos para ser los mejores; es por lo mismo que Sam está aquí. Mi intención es ser el mejor quarterback y ayudar al equipo”.

Según el gerente general de los Carolina Panthers, Scott Fitterer, la lucha por el puesto de mariscal de campo número uno entre Mayfield y Darnold estará abierta para beneficio del equipo del entrenador Matt Rhule.

“Esta es una competencia abierta. La razón por la que agregamos a Baker fue para mejorar al grupo como un todo. Nuestra filosofía es tener competencia no solo en la sala de quarterbacks, sino en todas las posiciones”, explicó Fitterer.

Una competencia en la que incluyó al novato de 23 años Matt Corral, seleccionado en el Draft de este año.

“Será buena para Matt, porque el joven estará en esa misma sala aprendiendo de la experiencia de Baker y Sam”, dijo el directivo.