Bale se estrena en la MLS y el LAFC y el New York City se muestran imparables

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El LAFC, que contó con los debuts de Gareth Bale y Giorgio Chiellini, y el New York City, que derrotó a los New York Red Bulls en el derbi neoyorquino con un gol del argentino Valentín ‘Taty’ Castellanos, brillaron en el cierre de la jornada 21 de la MLS.

El LAFC del mexicano Carlos Vela venció en el difícil campo del Nashville por 1-2 y retomó así el liderato de la Conferencia Oeste.

Con este triunfo, el LAFC, el mejor equipo de la MLS hasta el momento, suma 42 puntos y aventaja en un punto al Austin, que además ha jugado un partido más que el conjunto de Vela.

El colombiano Cristian Arango adelantó al LAFC en el minuto 27 con su octavo gol de la temporada y confirmó su excelente momento de forma, ya que lleva seis tantos en sus últimos siete encuentros.

Hany Mukhtar empató el encuentro para el Nashville en el 43 al meter un penalti cometido por el español Ilie Sánchez, pero el LAFC se repuso en el 46 con un gol del ecuatoriano José Cifuentes aprovechando un rechace.

Este es el tercer gol de Cifuentes en los dos últimos partidos tras el doblete que logró en la victoria del LAFC contra el LA Galaxy de Javier ‘Chicharito’ Hernández por 3-2 en el derbi angelino de la MLS.

Al margen del resultado, lo más destacado para el LAFC en este encuentro en Nashville fueron los debuts de Bale, que entró al campo en el 72 en lugar de Arango; y de Chiellini, que formó parte del once inicial y que fue sustituido en el 60 por el colombiano Eddie Segura.

En la Conferencia Este, el plato fuerte del día era el derbi neoyorquino, que se saldó con victoria por 0-1 del New York City en el campo de los New York Red Bulls.

Castellanos, máximo goleador de esta temporada de la MLS con 13 tantos, aprovechó una gran asistencia del uruguayo Santiago Rodríguez para rematar desde el corazón del área en el 69.

Con estos tres puntos, el equipo del ariete argentino lleva tres victorias seguidas y cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Vigente campeón de la MLS, el New York City es segundo del Este con 38 puntos a un punto del líder, el Philadelphia Union, que ha jugado un partido más que los neoyorquinos.

En cambio, los New York Red Bulls se descolgaron de la cabeza de la conferencia y ahora son terceros en el Este con 33 puntos.

CUCHO HERNÁNDEZ IMPRESIONA EN LA MLS

Resulta difícil imaginar un mejor aterrizaje en la MLS que el del colombiano Cucho Hernández, que este domingo marcó su cuarto gol en tres partidos con el Columbus Crew y que lideró a su equipo en la victoria por 2-0 ante el Cincinnati.

Hernández anotó en el 16 con un tanto de cabeza tras peinar una falta al segundo palo de la portería del Cincinnati.

En el 86, el argentino Lucas Zelarayán colocó el 2-0 final de penalti en este duelo entre rivales del estado de Ohio (EE.UU.).

Por otro lado, el Atlanta United y el Orlando City firmaron tablas por 1-1 en un partido mucho más emocionante de lo que parece por su resultado.

El uruguayo Mauricio Pereyra adelantó al Orlando de falta en el 10 aprovechando un despiste en la colocación de la barrera de los locales y el mexicano Juan José Sánchez Purata empató el encuentro para el Atlanta de cabeza en el 71.

El portero del Orlando, el peruano Pedro Gallese, se lució en varias ocasiones con paradas espectaculares para mantener el empate.

Aun así, el marcador pudo moverse en el descuento y en sentidos opuestos: el venezolano Josef Martínez mandó el balón al palo en el 92 para el Atlanta y el brasileño Alexandre Pato también estrelló la pelota en el poste en el 94 para el Orlando.

Con un gol del venezolano Sergio Córdova, otro del argentino Pablo Ruiz y un tercero del venezolano Jefferson Savarino, el Real Salt Lake pasó por encima del Sporting Kansas City (3-0), que además terminó su flojo encuentro con 10 jugadores por expulsión del hondureño Roger Espinoza.

El Houston Dynamo del mexicano Héctor Herrera remontó a los San Jose Earthquakes por 1-2 con un gol del paraguayo Sebastián Ferreira.

Por último, los Portland Timbers, con un tanto de penalti en el 81 del chileno Felipe Mora, salvaron un punto en su partido en casa ante los Vancouver Whitecaps (1-1).