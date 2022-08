Banda Águila Real estrenó nuevo sencillo “El Amor No Se Vende”

Banda Águila Real estrenó nuevo sencillo, se trata de “El Amor No Se Vende”, tema que se suma al repertorio que la banda está creando, bajo la dirección de Pepe Aguilar y Luciano Luna; “El Amor No Se Vende” es un sencillo que se puede disfrutar por la interpretación y el sentimiento que transmite Albert acompañado de la banda en vivo, con una letra que aborda el tema de alguien que no supo valorar un amor sincero.

Esta canción es una nueva versión del tema original de Los Alegres de Terán, compuesto por Eloy Zaldívar Valdespino y producido por Pepe Aguilar y Luciano Luna, ambos con gran experiencia en el género. Banda Águila Real seguirá trabajando en nueva música, que dará a conocer próximamente.