Banda mexicana El Gran Silencio celebra 30 años con concierto y documental

Monterrey (México), (EFE).- Con músicos de su alineación original, así como otros invitados, la banda mexicana El Gran Silencio celebrará 30 años de carrera con un magno concierto, que se celebrará el 22 de octubre, y un documental en el que trabajan actualmente y que se grabara ese día, informaron dos de sus integrantes.

La presentación de la banda mexicana de fusión, popular en México y Surámerica, ocurrirá durante el Festival Internacional Santa Lucía, que se realiza cada año para conmemorar la fundación de de la ciudad de Monterrey, y será un evento gratuito.

“En el 30 aniversario de la banda es muy probable que toquemos con Julián, con Ezequiel, que fueron los que grabamos el primer disco; Papo y el Vulgar Hernández”, adelantó Cano Hernández, vocalista del grupo en conferencia de prensa

El Gran Silencio es una banda originaria de Monterrey, Nuevo León (norte), la cual fue fundada en 1992 y fusiona ritmos como el ska, rock, reggae, rap, así como el hip-hop con cumbia, vallenato y género norteño.

El también guitarrista señaló que los exintegrantes de la agrupación “son parte importante en la historia” de El Gran Silencio, por lo que “no podrían faltar en esta fecha tan especial”.

“Estamos bien contentos porque tenemos 20 años de no tocar con ellos, bueno con Ezequiel un poquito menos; tenemos mucho de no verlos y queremos volver a tocar con ellos porque son pieza importante en el inicio de El Gran Silencio”, añadió Hernández.

Mencionó que la alineación integrada por Tony, Cano, Ezequiel y Julián fue la que “llamó la atención” a la primera disquera que los contrató y grabaron su primer disco.

“Trabajamos mucho esas cuatro personas y es importante que estén festejando 30 años con nosotros”, sostuvo Cano.

Los músicos compartieron que también tendrán otros invitados y otras sorpresas, pero se las reservaron.

TRABAJAN EN UN DOCUMENTAL

Por otra parte, los artistas revelaron que están trabajando en un documental, bajo la dirección de Macario Ramírez, en el que contarán los 30 años de su historia.

“Estamos preparando un documental de los 30 años de El Gran Silencio, de hecho, va a girar en torno a este concierto, porque en este concierto nos vamos a ir desde nuestro primer demo hasta el último disco que hicimos y creemos que esa es la manera más ‘chida’ (bonita) de contar nuestra historia por medio de nuestras canciones”, reveló Cano.

Contó que el documental se comenzó a trabajar hace una semana y se entrevistaron a personalidades y músicos que han estado cerca de ellos desde sus inicios.

“Vamos a buscar (que el documental) esté al alcance de los fans y luego claro nos interesa buscar alguna plataforma importante”, compartió el músico.

Por su parte, su hermano Tony Hernández, también vocalista y guitarrista, sostuvo que ellos nunca han sido un grupo muy mediático; sin embargo, han logrado permanecer en el gusto de la audiencia por 30 años.

“Somos antisistema del antisistema también y esa es otra cosa que algunos no entienden. Algunos dicen: ‘aquí vamos a hacer una escultura’ y nosotros la tumbamos a patadas, no nos gusta el culto a la personalidad, queremos que el trabajo de las personas sea el que hable por él”, sostuvo Tony.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes Wiwa Flores, otro de los integrantes del grupo, y la presidenta del Festival Internacional Santa Lucía, Lorenia Canavati von Borstel, así como Melissa Segura, secretaria de Cultura de Nuevo León.