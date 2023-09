Banda mexicana Hello Seahorse! se adentra por primera vez en la música electrónica

Ciudad de México, (EFE).- El grupo mexicano de rock alternativo Hello Seahorse! vive una transición a la música electrónica a través de su nuevo álbum “Híper” que llevará a los escenarios mexicanos, entre ellos el Pepsi Center de la Ciudad de México, el próximo 5 de octubre, revelaron en una conferencia de prensa.

Con “Híper”, que debutó el lunes, han explorado un distintivo estilo de música electrónica, notablemente diferente a sus obras anteriores, detallaron.

“Hemos trabajado con diferentes estilos, pero siempre con ganas de innovar”, dijo Denise Gutiérrez, miembro de la banda y reconocida cantante.

El grupo, compuesto por Gutiérrez en la voz, Fernando Burgos en los sintetizadores, y Gabriel G. de León en la batería, además de actuar en la capital mexicana con su gira “Híper Mex Tour 2023”, también actuará en otros lugares del país como Toluca (en el céntrico Estado de México), el 22 de septiembre y en la fronteriza ciudad de Tijuana (en el norteño estado de Baja California) el 30 de septiembre, entre otros.

Un concierto arriesgado

Hello Seahorse!, que actuará por primera vez en el Pepsi Center, quiere que sea un concierto único, pero a su vez este “show” para ellos es un riesgo, aseguraron.

“Arriesgarse vale mucho la pena. (…) Te hace crecer y eso es lo importante en la música”, compartió la cantante del trío que desde 2005 crea éxitos como “No Es Que No Te Quiera” o “Velo de Novia”.

La artista comunicó que tocarán varias canciones del nuevo disco, pero también cantarán temas que todos sus seguidores conocen, pero modernizadas. Además, el escenario va a ser “retrofuturista ochentero”, indicó De León.

“Nos aburre hacer siempre lo mismo y de la misma manera por eso tratamos de explorar cosas nuevas y traerlas al presente”, destacó el batería. Las emociones de “Híper”

La banda, que celebrará su 18 aniversario en noviembre, expresó su deseo de abordar en sus letras lo emocional, pasando por la melancolía, la nostalgia o la felicidad, y destacar la “muy clara” transformación del grupo en este nuevo disco con temas como “Hipersensible” o “Amor Volcán”.

“Tenemos que convivir mucho con nuestra emociones. (…) ‘Híper’ marca una transformación muy clara. Es volver a la raíz, es la esencia de lo que verdaderamente es Hello Seahorse!”, subrayó la cantante.

La voz del grupo enfatizó que el disco es altamente visual y cinematográfico, transportando a la audiencia a diversas imágenes y escenarios que evocan sensaciones únicas.

Para concluir, Gutiérrez reconoció su gusto por colaborar con otros artistas, pero expresó su deseo de enfocarse aún más en la creación de temas personales.

Este proyecto fue elaborado en colaboración con cuatro productores: Ulises Lozano, Milo Froideval, Dan Solo y Yamil Rezc.