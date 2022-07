Banda surcoreana T1419 sorprende con primer sencillo en español, “When the sun goes down”

* Composición de Manu Manzo y Daniel Gonzalez Sobrino

Miami, (Notistarz).- El grupo multicultural masculino de K-pop, T1419 sorprende este verano con el estreno de su primer sencillo y video en español “When the sun goes down”, con ritmos de música electrónica y un toque tropical.

El tema expresa el sentimiento de perderse en el atardecer, dejar la realidad a un lado y despertar las ganas para perseguir sus sueños como se describe en la letra de la canción.

“When the sun goes down” fue compuesta por la cantautora venezolana, nominada a los Latin Grammy’s Manu Manzo junto a Daniel Gonzalez Sobrino.

El video musical fue filmado en Corea del Sur y destaca las habilidades de baile sincronizado del T1419. El vestuario de tonalidades azules y blanco van de la mano del tema de verano de este sencillo y video.

A finales de 2021, T1419 se embarcó en un nuevo viaje por la industria musical en Latinoamérica.

A través de su participación en varios retos de TikTok de los artistas latinos más importantes, incluyendo a Daddy Yankee, Natti Natasha y Maluma, el grupo comenzó a construir una base sólida de fans en Latinoamérica lo cual ayudo al convertise en el primer grupo surcoreno en hacer una presentacion en los Monitor Music Awards.

En mayo pasado el grupo de K-pop sorprendio a sus seguidores y a los medios con el lanzamiento de una versión bailable del éxito “Campeón”, que forma parte del último álbum de la estrella global de la música, Daddy Yankee, titulado ‘Legendaddy`, una versión bailable que tiene más de un millón de visitas.

La banda tiene como objetivo conectarse con su base de fans latinoamericana. Señaló que prepara el lanzamiento de nueva música para el verano con una gira promocional en Latinoamérica.