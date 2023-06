Banxico: venta de Banamex en bolsa de valores brinda oportunidades de inversión en México

Ciudad de México, (EFE).- El proceso de venta del Banco Nacional de México (Banamex) por el estadounidense Citigroup, a través del mercado de valores, abre la oportunidad para que el país se beneficie de potenciales inversiones, consideró este miércoles Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México (Banxico).

El 24 de mayo pasado, Citigroup anunció que dejaría de lado la venta de su negocio minoritario en el sistema bancario mexicano y optaría por la salida de Banamex mediante una Oferta Pública Inicial (OPI) en 2025.

“Esto pudiera ser un elemento importante para el desarrollo del mercado de capitales, brinda oportunidades de inversión”, comentó Rodríguez durante la presentación del “Reporte de estabilidad financiera”.

La gobernadora del banco central mexicano dijo que si bien su salida a la bolsa no será antes de 2025 “se presenta una oportunidad a potenciales inversionistas minoritarios de ser partícipes de este proceso de venta y analizar detalladamente su participación”.

Citi anunció desde enero de 2022 que vendería parte de su negocio en México, mientras que mantendría su cartera de grandes corporativos, dejando en el paquete parte de su patrimonio cultural y su cartera de consumo.

Sobre esta decisión, Rodríguez manifestó que esto beneficiará al sistema bancario mexicano al incrementar la competencia.

“La institución está prevista que se divida en dos, lo cual fortalecerá la competencia en el sistema bancario al tener estas dos instituciones que seguramente buscarán incrementar su presencia en los mercados donde opera”, dijo.

La titular del Banxico también expresó que el banco “deberá incrementar su transparencia y cumplir con la disciplina del mercado”, pues estará sujeto al escrutinio público al estar listado en la bolsa de valores.

Aunque Citi no ha precisado si saldrá al mercado accionario de México o Estados Unidos, las bolsas mexicanas reaccionaron de inmediato y levantaron la mano para ser parte de su incursión en el mercado de valores mexicano.

Por una parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) indicó que cuenta “con la infraestructura, la ventana para el acceso al financiamiento y la capacidad para acompañar un proceso de este tamaño e importancia”.

En tanto, la Bolsa Institucional de Valores (Biva) destacó que son “la mejor opción” para realizar esta operación por ser la “bolsa más tecnológica e innovadora”.

Sobre esta oportunidad, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado el interés de que pudiera convertirse en un banco estatal, toda vez que ha asegurado que el Gobierno mexicano cuenta con finanzas sanas y tiene capacidad de endeudamiento.

“Si no quiere vender, pues vamos a hablar con ellos, no descartamos la posibilidad (…) porque nosotros sí necesitamos un banco (…) es una oportunidad”, comentó López Obrador en su conferencia desde el Palacio Nacional.

Banamex, el cuarto grupo bancario del país, fue adquirido en 2001 por Citigroup por 12.500 millones de dólares.