“Barbie” Juárez dice que el boxeo enseñó a muchas mujeres a soñar en grande

México, (EFE).- La excampeona mundial de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mariana “Barbie” Juárez, afirmó que el boxeo le enseñó a ella y a muchas mujeres a soñar en grande.

“Para mí es un orgullo poder contagiar o inspirar lo que el boxeo ha sido para mí y muchas otras mujeres; me enseñó a soñar y tirarle a lo grande”, compartió la boxeadora en el evento que el CMB organizó para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

La pugilista de 42 años compartió lo que ha significado para ella destacar en un deporte que era exclusivo de los hombres.

“No ha sido fácil, pero nos ha permitido soñar. Cómo mujeres nunca abandonamos una pelea. Nos hemos abierto camino en este difícil deporte a base de sacrificio y esfuerzo”.

La poseedora del récord de más triunfos como boxeadora, con 55, 19 de ellos por la vía rápida, a cambio de 11 derrotas y cuatro empates, mencionó que la lucha por la igualdad debe continuar.

“Aún estamos lejos de las grandes bolsas que se pagan en el boxeo, pero avanzamos; damos gracias al Consejo por reconocernos y darnos la oportunidad de avanzar en camino a la igualdad”.

Jessica González, monarca mundial interina gallo del CMB, subrayó la importancia de no limitar a un día la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, tanto en el deporte como en otros ámbitos.

“Hay que pelear todos los días para conseguir la equidad en la que tanto nos ha costado avanzar. Es un orgullo compartir con tantas campeonas en un deporte que se calificaba sólo para hombres y en el que demostramos que podemos ser madres, esposas y campeonas”.

Un pedido con el que coincidió Sonia Osorio, campeona mundial interina súper mosca del Consejo.

“Esto ha sido un gran esfuerzo no de un día, ha sido una lucha de años contra muchas cosas, pero las mujeres hemos demostrado nuestra fortaleza y que somos capaces de lo que sea si nos lo proponemos, ya sea arriba de un ring o en la vida”, argumentó Osorio.

Nayeli Flores, excampeona de peso supermosca de la Federación Centroamericana de Boxeo (Fecarbox), reiteró lo complejo de esta lucha.

“Para mí es un desafío destacar en un deporte que según estaba reservado solo para los hombres. Tenemos que seguir luchando por lo que queremos, no sólo en este Día Internacional de la Mujer, sino todos los días, porque nosotras somos la base de la sociedad”.