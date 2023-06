Barça Vision: cómo conectar con más de 400 millones de seguidores culés en el metaverso

Ginés Muñoz

Barcelona, (EFE).- Poder vivir, desde el sofá de tu casa, un partido del Barcelona como si estuvieras en el mismísimo Spotify Camp Nou. Coleccionar un recuerdo virtual del viejo estadio del Barça. Adquirir una exclusiva obra de arte digital de un deportista del club azulgrana o encontrarte en el metaverso con millones de seguidores culés de todo el mundo.

Estas son solo algunas de la experiencias que prepara Barça Vision, la nueva plataforma del FC Barcelona en la que pretende agrupar todos los contenidos digitales relacionados con la Web3, los NFT’s y la realidad virtual.

Hasta ahora, estos contenidos los comercializaba Bridgeburg Invest, la empresa que actuaba bajo el paraguas de Barça Studios. Pero el club ha apostado por darle entidad y autonomía propias al considerar que se trata de un área estratégica para explotar la imagen de su marca y generar comunidad, especialmente entre las nuevas generaciones.

“Queremos revolucionar la experiencia de la marca Barça con las tecnologías emergentes más innovadoras y hacérsela llegar a los más de 400 millones de fans que tenemos en todo el mundo”, explica a EFE Joan Moya, director general de Barça Vision.

Esta empresa de nueva creación pretende convertirse en parte fundamental para construir el Espai Barça Digital y agrupar a la comunidad digital de aficionados del club azulgrana en todo el mundo.

El FC Barcelona tiene un 51% de las participaciones, mientras que Socios.com y Orpheus Media se reparten el 49% restante, que era el mismo porcentaje que tenían en Barça Studios tras invertir en el proyecto cien millones de euros cada uno.

Socios.com es la plataforma de tecnología ‘blockchain’ creadora de los Fan Tokens, un activo digital con la que los clubes pueden mantener una conexión más activa con sus seguidores en todo el mundo.

En el caso del Barça, esta criptomoneda ha generado, según ‘2PlayBook’, más de 40 millones de euros de facturación en tres años, de los que 20 millones han ido directamente a parar a las arcas de la entidad azulgrana.

Orpheus Media pertenece al Grupo Mediapro, la compañía de Jaume Roures que se ha encargado del diseño del Barça Inmersive Tour, el nuevo museo del FC Barcelona y que permanecerá activo mientras duren las obras del Espai Barça como banco de pruebas para acercar a los aficionados a estas nuevas tecnologías.

Y es que en un mundo que cada vez va más rápido y que los hábitos de consumo cambian constantemente, el Barça ha decidido lanzarse a la caza de la Generación Alpha, La Generación Z y los Millennials. Y una vez tomada la decisión de cerrar Barça TV por motivos económicos, está dispuesto a explotar todo lo que ofrecen las nuevas tecnologías para monetizar su vínculo con los aficionados por otras vías.

Pero Moya precisa que no piensa hacerlo de cualquier manera, sino que la idea es ir consolidando estrategias digitales “de alto valor” para los aficionados, sostenidas en el tiempo y donde la emoción y el sentimiento de pertenencia al club estén “más presentes que nunca”.

El verano pasado el FC Barcelona vendió su primer NFT (Token no Fungible) por 693.000 dólares en la famosa casa de subastas Sotheby’s de Nueva York.

La obra de arte digital, titulada ‘In a way, inmortal’ (En cierto modo, inmortal) recreaba el famoso gol de Johan Cruyff al Atlético de Madrid el 22 de diciembre de 1973, con un acrobático remate que le valió el apodo de ‘El Holandés Volador’. La idea del club es subastar una ‘masterpiece’ al año, y la segunda, que ha anunciado este jueves, está inspirada en la figura la estrella del equipo femenina Alexia Putellas.

El precio del exclusivo NFT de Cruyff, incluía para el comprador ser distinguido como Barça Digital Ambassador y varias experiencias VIP relacionadas con el club azulgrana, como el poder participar en encuentros con futbolistas, una visita a La Masia, derechos de hospitalidad en el Spotify Camp Nou durante cinco partidos del primer equipo y la posibilidad de jugar un partido en el estadio.

Para Joan Moya “asociar la parte virtual con la física, para ofrecer una experiencia de usuario global y exclusiva” es fundamental en la estrategia que tiene el club para conectar con los aficionados.

Y también activar acciones de responsabilidad social, como la campaña que recientemente ha hecho con Plastiks, para eliminar el equivalente a 35.000.000 botellas de plástico del planeta con la venta de una exclusiva colección de NFTs en formato de tarjetas digitales, al precio de 30 dólares cada una.

El próximo proyecto del club será lanzar una colección de piezas virtuales del antiguo Camp Nou -ahora en demolición- “y que tendrán un valora añadido”, apunta Moya.

Y recrear en el metaverso los grandes momentos que se han vivido en el estadio. “Queremos convertir el Camp Nou en inmortal”, sentencia el director general de Barça Vision.