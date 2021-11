Barea, en lista de Puerto Rico para primera “ventana” de Copa del Mundo FIBA 2023

San Juan, (EFE).- La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) presentó la lista de los jugadores que representarán a la isla durante la primera “ventana” para la Copa del Mundo FIBA 2023 que se celebrará los próximos días 28 y 29 en la localidad mexicana de Chihuahua, con la presencia destacada del exjugador de la NBA José Juan Barea.

La entidad deportiva informó a través de un comunicado de que el corte final incluye a los bases José Juan Barea, Jezreel De Jesús y Jordan Howard.

Los escoltas del equipo serán Isaac Sosa y Jonathan Rodríguez, mientras que como aleros estarán presentes Emmanuel Andújar, Isaiah Piñeiro y Christopher Ortiz.

Los pivotes incluidos son Timajh Parker-Rivera, Jordan Murphy, Ysmael Romero y Devon Collier.

Para esta primera “ventana”, los escoltas Gian Clavell y Javier Mojica no viajaron debido a lesiones.

“Desafortunadamente no contaremos con Gian Clavell y Javier Mojica para esta primera ventana. En el caso de Gian, este recibió un golpe en la rodilla durante un partido hace una semana que lo ha tenido fuera de acción en Ucrania. Se le hizo una resonancia magnética y todo salió bien”, dijo el gerente general de la Selección Masculina, Carlos Arroyo.

“Al momento nuestros doctores y fisioterapeuta se encuentran en constante comunicación con el y pendientes a su rehabilitación. Esperamos tenerlo de vuelta en las próximas ventanas”, destacó Arroyo.

Mojica por su parte sufrió heridas profundas en sus manos causadas por uno de sus perros.

El equipo médico de Puerto Rico se encargó de hacerle las evaluaciones necesarias y al final se decidió que no estaba en la mejor condición para jugar en esta “ventana”.

“Lamentamos las lesiones de cualquiera de nuestros jugadores. Contamos con Isaac Sosa y Jonathan Rodríguez, a quienes agradezco su compromiso y profesionalismo al llamado. Ambos jugadores fueron parte de la preselección de este combinado”, añadió Arroyo.

El cuerpo técnico, compuesto por el dirigente, Nelson Colón, y los asistentes Carlos González y Rafael Cruz, comenzarán mañana dobles sesiones de prácticas.

“Las sesiones de prácticas nos dará la ventaja de poder movernos en diferentes combinaciones durante el partido y tener un equipo dinámico, defensivo y con buenas opciones en un esquema ofensivo. Tenemos que implantarlo y promoverlo temprano para dejarnos llevar y esa sea la manera en que vamos a jugar”, destacó Colón.

“Me gusta la combinación que alcanzamos traer para esta ventana. Es un equipo versátil, inteligente, con jugadores híbridos y con la capacidad de jugar en diferentes posiciones”, destacó.

Los boricuas se enfrentarán el domingo, 28 de noviembre, ante el país anfitrión y al día siguiente frente a Cuba.

Puerto Rico está en el Grupo D también con Estados Unidos.

La Copa del Mundo 2023 se celebrará en Filipinas, Japón e Indonesia a partir del día 25 de agosto.