Barrera de contenedores no frena el flujo migratorio en frontera de Arizona

Tucson (AZ), (EFE).– La barrera de contenedores que el gobernador de Arizona, Doug Ducey, ordenó colocar en la frontera de Yuma no ha frenado el flujo de migrantes, que en menos de tres minutos logran superar el obstáculo y llegar a suelo estadounidense, de acuerdo con fuentes locales.

“Me ha tocado ver grupos de seis o diez personas que se ayudan unas a otras para trepar arriba del contenedor y luego, utilizando el mismo muro fronterizo, utilizan una de las barras para deslizarse hacia abajo”, dijo hoy a Efe Mauricio González, voluntario con el grupo Campesinos Unidos.

González visita frecuentemente la frontera de Yuma con México para proporcionar agua y comida a los migrantes que esperan más de 10 horas para ser procesados por agentes migratorios.

Agentes de la Patrulla Fronteriza en Yuma dijeron de forma anónima a Efe que ellos mismos han sido testigos de cómo los migrantes están logrando superar el obstáculo en menos de tres minutos y llegar a Estados Unidos.

“Entre el grupo de migrantes que entrevisté me tocó una mujer embarazada, quien también cruzó por los contenedores, al igual que dos niños pequeños”, dijo un agente.

El pasado viernes el gobernador republicano ordenó tapar de inmediato con contenedores las brechas que quedaron cuando no se terminó la construcción del muro fronterizo. La instalación de los contenedores comenzó el mismo día.

La barrera consiste una serie de contenedores metálicos sobre los cuales después se coloca una segunda fila.

Una vez colocados los contenedores, la barrera tiene una altura de 6,7 metros, menos que el muro fronterizo construido durante la Administración del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021).

Al final está programado poner alambre de púas para dificultar que los migrantes logren trepar sobre ellos. Este alambre aún no ha sido colocado.

La construcción tendrá un costo de seis millones de dólares, los cuales forman parte del presupuesto estatal de 2023.

El sector de Yuma en Arizona continúa reportando un alto índice de detenciones de migrantes provenientes de diferentes países.

De acuerdo con las cifras dadas a conocer por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en este sector fueron detenidos 259.895 migrantes en julio pasado, un aumento de 247 % frente a las 74.806 detenciones de julio de 2021.