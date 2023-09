Batalla contra el césped artificial en Estados Unidos

Chicago (EE.UU.), (EFE).- Las estrellas de la NFL se plantan contra el césped artificial. 15 de los 30 estadios de la liga tienen esta superficie. 94 segundos duró la temporada de Aaron Rodgers, uno de los mejores ‘quarterbacks’ de siempre. El fichaje estelar de los New York Jets se rompió el tendón de Aquiles en su estreno en el pasto artificial del MetLife Stadium. Tiene un contrato de 75 millones de dólares y su baja crea una vorágine deportiva y económica.

No hay prueba objetiva de que la superficie del campo fuera la causa de la lesión, pero la imagen de su pie atascado en el césped artificial en el momento de la rotura del tendón de Aquiles disparó un malestar que viene de lejos.

“Los datos demuestran que el césped natural es simplemente más seguro”, aseguró la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA). “Seguimos perdiendo a nuestros mejores jugadores por lesiones evitables”, es la idea común entre las estrellas de la liga. La mitad de los estadios de la NFL tienen césped artificial. En la MLS de fútbol sólo hay cinco de 29.

El plan es que las sedes del Mundial de fútbol de 2026, que Estados Unidos albergará junto a México y Canadá, tengan césped natural. La gran mayoría de deportistas, tanto futbolistas como jugadores de fútbol americano prefieren esta superficie. El argentino Lionel Messi, la estrella absoluta del Inter Miami, se salió del coro: “No hay problema por la cancha sintética, no tengo problema en adaptarme”.

LA TEMPORADA DE AARON RODGERS DURA 94 SEGUNDOS

No es posible establecer que la causa de la gravísima lesión de Rodgers fuera el césped artificial del MetLife Stadium. Sin embargo, el hecho de que en esa superficie se esfumaran los sueños de gloria de los Jets provocó una lluvia de críticas y disparó la indignación sobre los riesgos a los que se someten los jugadores en ese tipo de campos.

La expectación por el debut de Aaron Rodgers era enorme en Estados Unidos. En el mundo del fútbol americano, el fichaje del pasador por los Jets tuvo un impacto comparable con el del fichaje de Messi por el Inter Miami. Un sueño que para los aficionados de los Jets duró 94 segundos, los que pasaron entre su estreno y la rotura del tendón de Aquiles.

La resonancia magnética a la que se sometió el pasado martes certificó el que es un desastre deportivo para el jugador, los Jets y la NFL. Rodgers, de 39 años, estará de baja hasta la próxima temporada, los Jets pierden al hombre que debía llevarles al Super Bowl y al que garantizaron 75 millones de dólares en dos años. La NFL se quedó sin una de sus estrellas más potentes a nivel internacional.

LOS JUGADORES DE LA NFL SE REBELAN

Poco después de que los exámenes certificaran el peor veredicto posible para Rodgers, la NFLPA publicó un duro comunicado pidiendo medidas a corto plazo.

“Colocar césped natural de alta calidad en todos los estadios y es la decisión más simple que la NFL pueda tomar. Los jugadores prefieren claramente esa superficie y los datos demuestran con claridad que es simplemente más segura respecto al césped artificial”, aseguró la Asociación de Jugadores de la NFL en un comunicado.

“Aunque sepamos que esto requiere una inversión, seguir perdiendo a nuestros mejores jugadores por lesiones evitables tiene un precio más alto. No tiene sentido que se coloque en los estadios césped de calidad superior para el Mundial, para los equipos de fútbol que visitan para partidos de pretemporada, y que superficies artificiales de nivel inferior estén bien para nuestros jugadores”, agregó.

LOS ESTADIOS AMERICANOS, EN DATOS

De los treinta estadios de la NFL, 15 son de césped natural y 15 de césped artificial. En la MLS de fútbol, sólo cinco de los 29 estadios tienen césped sintético en esta temporada.

El clima de las ciudades en las que están ubicados los estadios no afecta las decisiones sobre el tipo de césped. Lambeau Field o el Soldier Field, ubicados respectivamente en las norteñas y frías Green Bay (Wisconsin) y Chicago (Illinois), tienen césped artificial aunque las instalaciones no tengan techo.

Las dos organizaciones mantienen buena calidad de césped natural incluso durante los meses más fríos del año, cuando las temperaturas bajan habitualmente a menos de -10 grados Celsius.

Por otro lado, el SoFi Stadium de Los Ángeles, el AT&T Stadium de Dallas o el NRG Stadium de Houston tienen césped artificial.

En la MLS, los únicos campos en césped artificial son el Lumen Field de Seattle, el Providence Park de Portland, el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, el Gillette Stadium de Foxborough, y el Bank of America Stadium de Charlotte.

PARA MESSI “NO HAY PROBLEMA”

El debate sobre la necesidad de cambiar el césped de los estadios en la MLS se abrió el pasado junio, cuando el Inter Miami anunció el histórico fichaje de Leo Messi.

Comenzaron entonces las especulaciones sobre la presunta voluntad de la MLS de modificar los campos que visitaría el argentino para prevenir supuestamente el riesgo de lesiones, algo que finalmente no se ha hecho.

El propio Messi, preguntado sobre sus preferencias en su rueda de prensa de presentación, no se mostró preocupado.

“No hay problema por cancha sintética, toda mi etapa de cantera fue en cancha sintética y no tengo problema en adaptarme otra vez”, afirmó el argentino.

Hasta este momento, Messi siempre ha jugado en campos de césped natural en Estados Unidos. Su primer partido en césped artificial será este sábado en el campo del Atlanta United.

Andrea Montolivo