Batista, confiado en un buen resultado de Venezuela ante Paraguay

Luque (Paraguay), (EFE).- El seleccionador de Venezuela, el argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, afirmó que el partido de este martes contra Paraguay será “difícil”, pero se mostró confiado en que su plantel se llevará un buen resultado en el encuentro por la décima fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026.

“Estamos muy bien, los muchachos están muy bien, saben lo que se va a jugar mañana y estamos muy confiados de llevarnos un buen resultado acá en Paraguay”, dijo Batista en una conferencia de prensa desde la ciudad de Luque, ubicada a unos 15 kilómetros de Asunción.

Batista consideró que el partido en el estadio Defensores del Chaco requerirá de “mucha concentración” para lograr un resultado positivo que les permita escalar en la clasificación.

La Vinotinto es séptima, con 11 puntos, uno más que la Albirroja, que marcha octava en la clasificación.

“Mañana va a ser un partido muy físico, muy difícil, donde son dos selecciones que me parecen que tienen casi las mismas características, jugadores de mitad de cancha para adelante rápidos, con buenas transiciones”, indicó.

En ese sentido, el entrenador destacó que el juego con Paraguay será con “el doble del esfuerzo” y “el doble desde lo físico” del que sortearon con Argentina, con el que empataron 1-1 en la novena jornada.

El argentino coincidió con su compatriota y técnico de Paraguay, Gustavo Alfaro, quien afirmó este lunes que el partido contra Venezuela puede considerarse una final, pero precisó que en adelante todos los encuentros de las eliminatorias son finales.

“Coincido con Alfaro que mañana va a ser una final para los dos, pero no es un partido definitorio”, señaló el seleccionador quien valoró que la llegada del técnico argentino le “dio orden táctico” a Paraguay.

Igualmente, destacó el carácter competitivo de su equipo y advirtió a sus rivales que superarlos “no será fácil”.

“Lo importante es seguir manteniendo esto, estar siempre bien arriba, competitivo y que el rival sepa hoy que jugar contra Venezuela no es fácil”, anticipó Batista, quien añadió que el estado anímico de sus seleccionados “es óptimo” y que saldrán a jugar con actitud y garra.

Batista, que dirige a Venezuela desde marzo de 2023, manifestó además que conoce las fortalezas y debilidades de Paraguay, que espera que el martes “por la urgencia” y su condición de local salga a atacar.