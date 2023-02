BBVA México y Canal Once lanzan primera serie infantil sobre finanzas

Ciudad de México, (EFE).- Con el objetivo de acercar la educación financiera a los menores mexicanos, el banco BBVA y el Canal Once de la televisión abierta mexicana transmitirán en el país latinoamericano la serie “Ahorrando Ando”.

La serie iniciará el próximo 15 de febrero y constará de ocho capítulos, en los que los menores explorarán como nunca antes nuevos conceptos relacionados a las finanzas y su día a día, acompañados de Isadora y su hermano Jonás, protagonizados por los actores Guiraby Rivera y Ricardo Manuel Gómez, respectivamente.

“Ahorrando Ando” se transmitirá por la señal del Canal Once y Once Niñas y Niños, en la frecuencia de televisión 11.1 y 11.2, donde abordarán preguntas esenciales para el ahorro, como ¿de dónde viene el dinero?, ¿qué es el dinero y para qué sirve?, ¿qué es un presupuesto?, ¿en qué se gasta el dinero?, ¿qué son los precios?, ¿qué es el ahorro?, ¿qué es el consumo responsable? y ¿mis compras tienen impacto en el medio ambiente?.

“Tenemos la necesidad de crear conciencia en la infancia mexicana sobre algo tan elemental como lo es el dinero”, expresó Carlos Brito, director general de Canal Once.

Además, Brito consideró que los menores mexicanos están expuestos al uso del dinero desde muy pequeños, por lo que, dijo, “resulta tan importante que entiendan la importancia de estos recursos, para qué sirven y los beneficios y riesgos que conllevan”.

Por su parte, Enrique Cornish, director de Educación Financiera y Marketing de BBVA México, comentó que se puede tener conversaciones con los menores de edad a través de conceptos que utilizan en el día a día, como el ahorro y el cuidado del medioambiente.

“Con esto (la serie) comprenderán el valor del dinero y cómo usar todos los recursos de forma responsable”, comentó.

El directivo del BBVA México subrayó que la educación financiera es una herramienta para desarrollar competencias y capacidades que ayudarán a tomar decisiones más conscientes con respecto al uso del dinero.

“Esta alianza demuestra el compromiso que la institución tiene por acercar el conocimiento de la educación financiera a los menores, desde temprana edad, con diversas actividades lúdicas para que comprendan cómo funciona el dinero y, de esta manera, aprovechen su capacidad para aprender a gestionar sus finanzas”, acotó.

En tanto, por parte del Canal Once se reiteró el compromiso con los menores de edad a través de su barra infantil de ofrecer “contenidos de calidad, con carácter didáctico y lúdico, con los que los televidentes recibirán información que contribuirá a su desarrollo personal”.