Becky G honra su herencia mexicana con su nuevo álbum “Esquinas”

Los Angeles, (Notistarz).- La cantautora, actriz y activista Becky G conecta de forma importante con su herencia mexicana con la salida de “Esquinas”, su nuevo álbum en el cual muestra sin complejos su lado más vulnerable hasta la fecha.

Compuesto y producido junto al multipremiado compositor y productor Edgar Barrera, la estrella nominada al Latin Grammy se basó en esta placa para transmitir una versión de Becky que está abrazando su identidad como una 200 por ciento (100 por ciento mexicana y 100 por ciento estadounidense).

“Ser mexicana es parte de quien soy, a nivel personal y como artista, es un honor y privilegio. ESQUINAS, es una muestra de agradecimiento a las personas que han formado parte de mi vida. Es un proyecto inspirado en los artistas que han allanado el camino, ayudando a generaciones como la mía a seguir persiguiendo sus sueños. A la misma vez, honra mi sangre Mexicana y los esfuerzos de mis abuelitos para hoy estar donde estoy”, expresó la artista en su cuenta de Instagram.

“En este momento tan especial, mis mundos se cruzan, en una esquina que representa mis raíces, la música que me trae memorias tan bellas con mi familia y mi gente, mi comunidad y todo lo que viene… Con el nopal en la frente, aun me dicen que no soy “ni de aquí, ni de allá” pero a eso les digo – nos vemos en las esquinas donde todos nos podemos encontrar”, agregó.

El proyecto de inspiración regional mexicana crea un sonido híbrido influenciado por sus raíces, combinado con un toque de la nueva escuela que rinde homenaje a las dos banderas que representa. Esta producción está conformada por 13 canciones.

A lo largo del álbum, la voz inconfundible de la estrella se acompaña de instrumentos a los que sus fans no están acostumbrados. Acordeones, trompetas, tubas e incluso el tradicional tololoche mexicano aparecen en esta producción, cada uno de ellos evocando los sonidos con los que Becky creció.

Becky dio a sus fans un primer vistazo de lo que pueden esperar de este álbum de estudio inspirado en el género regional mexicano con el lanzamiento de su primer sencillo “Querido abuelo”, la cantante escribió un sentido homenaje a su difunto abuelo y expresó su profunda gratitud por la sabiduría, el amor y el apoyo que recibió constantemente de él, sin dejar de honrar su herencia.

Este álbum llega en medio de la primera gira de Becky en Estados Unidos “Mi Casa, Tu Casa Tour”, en la que invita a la gente a echar un vistazo al interior de “Casa Gómez”. La gira de 16 ciudades ha hecho paradas en Boston, Nueva York y Miami, entre otras, y terminará en la ciudad natal de Becky, Los Ángeles, California, el 15 de octubre.