Becky Hammon lleva a Las Vegas Aces a su primer título de la WNBA

Redacción Deportes (EE.UU.).- Las Vegas Aces, lideradas desde el banquillo por Becky Hammon, se proclamaron campeonas de la WNBA al imponerse en Connecticut a las Sun en el cuarto partido de las Finales por 71-78 (1-3 en la serie).

Esta victoria supone el primer título en grandes ligas en la historia de la ciudad de Las Vegas (EE.UU.) y convierte a Becky Hammon, en su primera temporada como técnica de las Aces, en la única exjugadora de la WNBA que consigue ser campeona como primera entrenadora, un anillo que además nunca pudo conseguir vestida de corto.

Las Vegas Aces saltaron a la cancha aplicando la lección aprendida el pasado jueves, cuando cayeron por 105-76 en el tercer partido de las Finales.

Afianzaron su ataque en los primeros minutos, pero sobre todo se concentraron en no conceder despistes defensivos, una línea de intensidad que no abandonaron en ningún momento.

Las Connecticut Sun también se mostraron firmes en defensa y, de un tercer encuentro de parciales que engrosaron el luminoso, se pasó a un choque muy físico que llevó a ambos equipos a igualar el mínimo de anotación al descanso en un duelo de postemporada (28-30).

Las Vegas dominaba el enfrentamiento pero sin rentas que permitieran relajarse ni celebrar antes de tiempo.

Connecticut siempre regresaba en el marcador, sin lograr ponerse por delante hasta el tercer cuarto gracias a dos tiros exteriores de Jonquel Jones, que terminaría con 13 puntos y 8 rebotes y que sostenía por entonces a las locales.

Logró regresar a su anotación habitual una Chelsea Gray que se convertiría a la postre en la Mejor Jugadora de estas Finales (MVP) después de haberse quedado en 11 puntos el jueves.

Este domingo acabó con 20 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias y dos triples anotados de tres intentos.

Fue clave la confianza depositada por Becky Hammon durante el último cuarto en su quinteto bajo, que dejó como referencia interior únicamente a A’ja Wilson, y que abrió espacios para que las exteriores, con Chelsea Gray al frente, agitaran el partido.

En cabeza de las Sun y como revulsivo desde el banquillo, Brionna Jones aportó 11 puntos en momentos clave.

Además, Alyssa Thomas, que hizo historia en el tercer encuentro con el primer triple-doble en unas Finales de la WNBA, volvió a repetir dobles figuras en tres apartados y acabó con 11 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes para las Sun.

Tanto Thomas por parte de Connecticut como Wilson para Las Vegas jugaron todos los minutos de este decisivo partido.

Wilson, MVP de la temporada regular, consiguió 11 puntos y 14 rebotes.

Pero la noche estaba reservada para una de esas exteriores que recibieron la confianza en el momento clave de Becky Hammon: Riquna Williams, quien en el último minuto sumó ocho puntos de manera consecutiva para dejar sin margen de reacción a Connecticut.

Williams había logrado 6 puntos en los tres primeros cuartos y sumó 11 tantos más en el último parcial para firmar una carta de tiro final con cinco triples en nueve intentos.

Al ser preguntada por la relevancia de su aportación tras el partido, Williams prefirió elogiar la labor de equipo de las Aces.

“Para mí todo empieza en la defensa y luego en la confianza que mis compañeras han puesto en mí”, aseguró en la retransmisión estadounidense.

Era la tercera aparición en unas Finales para las Aces y la cuarta para unas Sun que deberán esperar para levantar el primer título de la franquicia.

Las Vegas recibió a las Aces después de haber pasado por Utah y San Antonio, ciudad con la que disputaron y perdieron unas Finales com Hammon como jugadora.

En este sentido, la ahora entrenadora subrayó el peso del grupo para conseguir un objetivo tan importante.

“Son increíbles en la pista, pero mejores personas fuera de ella. Es un honor ser su entrenadora. Estoy muy agradecida, las amo a todas, ha sido muy divertido y me he beneficiado mucho de ser su entrenadora”, afirmó.

A sus 45 años, Hammon sigue haciendo historia al convertirse además en la primera entrenadora rookie en conseguir el título de la WNBA.