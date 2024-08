Belinda y Chiquis se suman a Semana de la Música Latina de Billboard en su aniversari 35

Miami, (EFE).- Belinda, Camila Fernández, Chiquis, Eslabón Armado, Lupita Infante y Majo Auilar son algunos de los artistas que participarán en la próxima edición de la Semana de la Música Latina de Billboard, que se celebrará en Miami Beach (EE.UU.) entre los próximos 14 y 18 de octubre.

La lista de artistas a este evento, que cumplirá su edición 35 y se desarrolla en la misma semana que la revista celebra su gala Billboard Latinos, suma también otras figuras como el dúo Mau y Ricky, Bad Gyal, Danny Ocean y Paola Jara, informó hoy la organización.

La presencia de Peso Pluma, María Becerra, Lele Pons, Mon LaFerte y Gloria Estefan ya fue confirmada el pasado 31 de julio por Billboard.

Además, el colombiano J Balvin será una de las estrellas invitadas en esta edición. La megaestrella del reguetón, quien acaba de publicar su más reciente disco de estudio, ‘Rayo’, sostendrá una “conversación íntima” con Leila Cobo, la directora de contenido de Billboard para Latin/Español.

Belinda, al igual que Zhamira Zambrano, participará en el panel de mujeres titulado ‘Global Rising: A Conversation with Female Stars from Around the Globe’, que destaca “el talento diverso y las voces de las artistas latinas pioneras”, apuntó hoy Billboard.

El panel ‘Legacies’ reunirá, por su parte, a Chiquis, Majo Aguilar, Camila Fernández y Lupita Infante para hablar sobre “cómo al construir sus notables dinastías, han creado sus propias carreras al tiempo que honran sus apellidos y la evolución de la música latina”.

El encuentro ‘Families Who Work Together’ destacará a Yahritza y Su Esencia, cuya hermana maneja el grupo, y a Eslabón Armado, que lleva a su madre como representante, una ocasión “única” para comprender cómo funcionan “las asociaciones familiares en la música”.

El evento tendrá como sede este año el teatro Jackie Gleason de Miami Beach, en el sur de Florida, y será una celebración a “la cultura, la música y el entretenimiento latino”, como reza el comunicado en el que se resalta que la programación abarca paneles, charlas, talleres y presentaciones especiales.

“La música latina vive este año su momento de mayor éxito y reconocimiento mundial. Pero Billboard ha estado orgullosamente a su lado durante más de 35 años como principal abanderado, valedor y formador de opinión de la música latina en todo el mundo”, arguyó Cobo.

La edición del año pasado, también celebrada en Miami Beach, contó una serie de presentaciones en vivo a cargo de Peso Pluma, Nathy Peluso, Young Miko y Fonseca, entre otros, así como una conversación con miembros del grupo mexicano RBD y una charla con la colombiana Shakira.

El presidente de Billboard, Mike Van, manifestó en una nota reciente que la edición de este año de este evento será “una celebración inigualable para los artistas, la industria y los fanáticos”.