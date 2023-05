Ben Affleck busca el “aspecto humano” a la hora de impulsar talentos

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- En un momento marcado por la huelga de guionistas de Hollywood, el actor Ben Affleck habla en una entrevista con EFE de los problemas de la industria audiovisual y del surgimiento de su productora Artists Equity, que busca impulsar de forma justa el talento de los artistas.

“Lo importante no es el capital y las ganancias, sino el aspecto humano”, dice el intérprete, quien recientemente estrenó el filme “Air”, la primera cinta de la compañía que lidera junto con su amigo, el también actor Matt Damon.

Affleck confiesa sentir empatía por la lucha de los escritores de Hollywood, quienes el pasado 1 de mayo comenzaron una huelga indefinida para exigir mejores condiciones de trabajo ante los cambios que ha afrontado la industria del entretenimiento en los últimos años.

“Para nadie es un secreto que el ‘streaming’ ha cambiado la economía de este negocio. Una de las razones por las que empecé esta empresa era para tratar de impulsar el talento de los artistas y darles la compensación adecuada por ello”, explica.

Aunque las producciones en las que está trabajando actualmente ya tienen los guiones escritos y están en una fase avanzada del proceso de realización, teme que el conflicto se agrave y cause los mismos daños que otras huelgas similares en el pasado.

“Todo sería más dramático para nosotros si estuviéramos trabajando en series de televisión, pero sin guionistas no podemos desarrollar nuevos proyectos ni se pueden llevar a cabo reescrituras, lo que es peligroso para la industria”, apunta.

TRABAJAR ENTRE FAMILIA

Damon y Affleck vivieron el primer éxito cinematográfico de sus carreras en 1997, cuando ambos aún estaban en sus veintes y escribieron y protagonizaron el filme “Good Will Hunting”.

La película consiguió nueve nominaciones a los premios de la Academia dándoles así su primer Óscar en la categoría de mejor guión y ese fue tan solo el inicio de una trayectoria llena de logros para ambos.

Casi tres décadas más tarde, los actores volvieron a trabajar juntos en “Air”, que llegará a Prime Video el 12 de mayo, una cinta basada en hechos reales sobre el origen de la línea de calzado Air Jordan.

La película retrata el reto que encara Sonny Vaccaro (Damon), un empleado de la firma Nike, que busca cerrar un trato comercial con el entonces novato jugador de baloncesto Michael Jordan.

Affleck dirigó la cinta y dio vida al fundador de la firma deportiva, Phil Knight, un hombre lleno de contrastes que le permitió mostrar las contradicción del mundo empresarial con humor.

“Knight era un empresario apasionado al que le gustaba romper las reglas, pero a su vez tenía que dirigir todo un negocio. Yo pensaba que normalmente a la gente le gusta burlarse de los jefes, entonces me parecía fundamental darle un toque cómico”, resalta.

“Air” fue bien recibida por el público y la crítica especializada, y el autor de “Argo” solo puede adjudicarle dicho éxito al talento del elenco también conformado por Viola Davis, Jason Bateman, Chris Tucker, entre otros.

Pero no deja de reconocer el talento de su socio. “Matt es un actor y escritor brillante, él siempre hace que todo sea mejor, yo solo me cuelgo de su grandeza”, afirma.

Affleck también trabajará con su esposa, la actriz y cantante Jennifer Lopez, pero esta vez como productor de una cinta dedicada a Anthony Robles, el luchador estadounidense que nació con una sola pierna.

“Siempre es mejor trabajar con la gente que te hace sentir cómodo, ya sea tu mejor amigo o tu esposa, son personas en las que confías y que generan un ambiente de empatía en el trabajo que siempre es importante”, considera.

Finalmente, el actor confiesa que en la actualidad elige trabajar en proyectos que se enfocan en la complejidad de la humanidad, antes que pensar en el triunfo que puede o no tener un filme.

“Tal vez no son los roles que te convertirán en una estrella de cine, pero son los que hacen que la vida sea más interesante”, dice.