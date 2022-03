Ben Simmons se sentará en el banquillo de los Nets en Philadelphia

Chicago (EE.UU., (EFE).- Pese a seguir sin competir por razones personales, el australiano Ben Simmons se sentará en el banquillo de los Brooklyn Nets este jueves en la visita a los Philadelphia 76ers, el equipo del que salió entre polémicas el pasado 10 de febrero, informó el técnico de los Nets, el canadiense Steve Nash.

“Está muy bien, está en nuestro equipo, necesita estar con sus compañeros y quitarse de encima el peso de lo de Philadelphia (su salida del equipo). Quizás nunca se lo quite completamente, pero siempre es bueno afrontar el problema y seguir adelante”, aseguró Steve Nash, en declaraciones publicadas por los Nets.

“No creo que sea tan ingenuo como para pensar que no le van a pitar. Espero que lo disfrute, es una parte de este juego que echo de menos”, agregó sonriendo el técnico.

Simmons no juega un partido desde el 20 de junio de 2021, cuando fue eliminado con su entonces equipo, Philadelphia, en el enfrentamiento de “playoff” con los Atlanta Hawks.

El australiano no volvió a jugar con los 76ers al lamentar problemas psicológicos y pidió ser traspasado, algo que ocurrió el pasado 10 de febrero en el último día del mercado de traspasos de la NBA.

Recaló en los Brooklyn Nets junto a Seth Curry y Andre Drummond, mientras que James Harden y Paul Millsap se incorporaron a Philadelphia.

Casi un mes después de esa operación sigue sin debutar con los Nets, por razones personales y, oficialmente, unos problemas de espalda, pero decidió regresar igualmente a la que fue su casa.

“Tu primera vez de vuelta a cualquier ciudad después de una operación de mercado siempre es particular. Pero todo irá bien, es un chico grande. Quiere estar en el banquillo con sus compañeros”, afirmó Nash.