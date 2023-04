NotiPress.- El 1 de abril de 2023 trascendió en medios internacionales que la Asociación Nacional de Basketball de Estados Unidos (NBA), permitirá a sus deportistas el consumo de marihuana. La decisión pone una vez más sobre la mesa el tema de los beneficios y desventajas del uso del cannabis en el deporte.

Tras alcanzar un nuevo acuerdo con el sindicato de jugadores se dio tal decisión, aunque aún no se hacen públicos los detalles. Primeramente, la decisión de la NBA es similar a medidas previas de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), la Liga Nacional de Hockey (NHL) y el Campeonato Definitivo de Lucha (UFC).

Según la revista Clinical Journal of Sport Medicine, hay una falta de evidencia directa de que los efectos del cannabis mejoren el rendimiento en el deporte. En todo caso, agregan, existen posibles efectos beneficiosos de la marihuana para el manejo del dolor en deportistas.

Por otro lado, un estudio publicado en Journal of Cannabis Research respalda esta conclusión, pues fuera de la frecuencia cardiaca en reposo, no se detectó otra medida fisiológica que sugiera un rendimiento atlético mayor. No obstante, recalcan, su revisión no abarcó temas como la recuperación o la resistencia y sugieren la necesidad de más investigaciones.

Aunque no se puede decir concluyentemente que el consumo de cannabis representa una ventaja para el rendimiento deportivo, existen efectos adversos para la actividad atlética. Por ejemplo, fumar marihuana se vincula con la inflamación de las vías respiratorias grandes y con hiperinflación pulmonar. Además existen riesgos cardiovasculares asociados a su uso, como un aumento en la probabilidad de ataques cardíacos o embolias.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió a la nueva política de la NBA, durante su conferencia matutina del 4 de abril. AMLO aseguró no estar a favor del uso de cannabis en el deporte, ni en ningún otro lado. Además acusó a Estados Unidos de ejercer una doble moral por permitir el uso de marihuana y, a la vez, culpar a México por la epidemia de fentanilo.

Conforme se legaliza el cannabis en distintas jurisdicciones del mundo, se ha generado una mayor aceptación social de su uso. Esto se ha visto reflejado en las políticas de asociaciones deportivas como la NBA y otras más, donde ahora se imponen medidas menos severas o se han retirado del todo.

No obstante, la comunidad científica señala la necesidad de investigar más a detalle el efecto de su consumo en deportistas, aunque reconoce que hasta ahora no se le asocia una mejora del rendimiento atlético.