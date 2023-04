Bezzecchi, líder del mundial, “contento” y “concentrado”

Austin (Estados Unidos), (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22), líder del mundial de MotoGP, llega al Gran Premio de las Américas repleto de moral después de su victoria en Argentina, “contento” y “concentrado”.

“Ha sido una semana particular, con una gran sensación al regresar a casa después de ganar y ver todo el cariño de mi gente, es algo que no me esperaba, la verdad, pero fue fantástico y me siento bien y contento, pero soy consciente de que llega el momento de otra carrera y me siento también concentrado”, destacó.

Bezzecchi reconoció haber visto la carrera de Argentina “más de veinte veces”. “En cuanto tenía un momento libre, me la ponía para verla otra vez”, señaló.

Pero “tengo que mantener los pies sobre la tierra y mi padre y todo el mundo en el equipo es lo que me ha trasladado, pero también coincide eso con que es justo lo que yo pienso”.

“Estamos todos en la misma onda de pensamiento y siendo honestos, es demasiado temprano para pensar en el campeonato, así que no pienso en ello, simplemente he disfrutado de la victoria y llego aquí como llegué a Argentina, tratando de ser rápido y de ser yo mismo”, continuó Bezzecchi.

Sobre las bajas de Márquez y Bastianini en Austin, dijo que no cree que “hagan el desafío más grande, porque hay muchísimos pilotos muy rápidos y que pueden optar a la victoria”. “Por supuesto que tanto Marc como Enea son dos pilotos que aquí han sido muy buenos y Marc ha ganado en esta pista como 20.000 veces y Enea lo hizo el año pasado, pero creo que, en cualquier caso, aún sin ellos, va a ser una carrera muy dura”, agregó.

“Voy a tratar de dar el máximo y es mejor un punto que nada, pero si hay un momento del campeonato en el que puedes arriesgar es el de ahora. Voy a tratar de mejorar aquí, porque el año pasado me caí al principio de la carrera y mi objetivo es ése”, explicó el piloto italiano.

De las carreras esprint, comentó: “Honestamente, me gustan, es distinto a lo de antes, pero es algo a lo que nos vamos acostumbrando y me resulta agradable”.

“La carrera al esprint es algo difícil de aprender, porque comparado con la carrera larga requiere un enfoque distinto, pero al mismo tiempo es divertido y difícil. Es como subirte a un ring de boxeo. Es muy bueno a nivel de espectáculo, atractivo para los aficionados y agradable para nosotros. Está todo muy apretado, pero vamos adaptándonos y me gusta”, señaló Bezzecchi.