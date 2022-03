Bicampeón de League of Legends, con tiempo en contra para reclamar reinado

Ciudad de México, (EFE).- Infinity, equipo bicampeón de la Liga Latinoamérica de League of Legends, tiene el tiempo en contra para dominar su estilo de juego y reclamar su reinado en la final del torneo Apertura 2022, aseguró el jungla peruano Diego ‘SolidSnake’ Vallejo.

“Siempre nos gustaría tener más tiempo, pero el tiempo que nos queda de cara a la final nos queda perfecto para mejorar las pequeñas cosas que nos fallan. No son tantas, es sólo seguir una base de pasos, pensar lo que queremos hacer, eso cambia mucho la partidas. Para mí nos da justo para salir campeones”, explicó a Efe.

Infinity ganó los dos títulos de 2021 al mando del entrenador brasileño Gabriel ‘Von’ Barbosa y una alineación consolidada en la que estaban el uruguayo Mateo ‘Buggax’ Aroztegui, el chileno Sebastián ‘cody’ Quispe, los argentinos Matías ‘WhiteLotus’ Musso y Gabriel ‘Ackerman’ Aparicio y SolidSnake.

Para este Apertura solo se mantuvieron en el cuadro SolidSnake, cody, Ackerman y el cuerpo técnico ahora lo encabeza el salvadoreño Roberto ‘Snok’ Coello.

“Ahora es un estilo diferente de juego. Antes jugábamos a cosas fijas, ahora cambiamos a jugar diferentes cosas que igualmente seguimos trabajando, pero no logramos llegar a un punto en el que llegamos a hacerlas al 100 por ciento”, admitió el peruano.

A pesar de no dominar su nueva forma de encarar las partidas, Infinity se las arregló para finalizar en el tercer lugar de la tabla y clasificar a la fase final en la que este sábado se medirán en la primera ronda a Team Aze, segundo en la tabla.

“No diría que somos mejores que el Infinity bicampeón porque el pasado fue un año entero de trabajo para llegar a lo que conseguimos. Hubo mucho trabajo, ahora falta mucho por mejorar para llegar a ser el mejor equipo”, añadió Vallejo.

El jungla negó que exista un rival a vencer entre los seis clasificados a la fase final, sin embargo elogió lo hecho por Rainbow7, líder de la tabla.

“Diría que el rival más fuerte para nosotros es Rainbow7. Para vencerlo debemos llegar a nuestro estilo, jugarlo bien y ser constantes. No necesitamos armar una estrategia en contra de lo que ellos juegan. Cuando encajemos lo que queremos hacer en las composiciones que tengamos vamos a poder vencerlos”, sentenció.

La final del Apertura se jugará el 16 de abril en Buenos Aires, Argentina.