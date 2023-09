Biden acusa a Trump de ser uno de los pocos presidentes que destruyó empleo

Washington, (EFE).- El presidente de EE.UU.,Joe Biden, afirmó este lunes, Día del Trabajo en Estados Unidos, que su predecesor, Donald Trump, es uno de los pocos presidentes que destruyó empleo durante su mandato.

“No hace mucho tiempo que estamos perdiendo empleos en este país. De hecho, el tipo que ocupó el puesto antes que yo fue uno de los dos presidentes de la historia que dejó el cargo con menos puestos de trabajo que cuando asumió el cargo”, afirmó el mandatario.

Biden participó este lunes en un evento con líderes sindicales para conmemorar el Día del Trabajo, que se celebra en Estados Unidos el primer lunes del mes de septiembre.

El evento tuvo lugar en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, un lugar clave de cara a las elecciones presidenciales de 2024 a las que Biden aspira a presentarse, como candidato del Partido Demócrata.

Aunque no se refirió a él por su nombre, pues lo llamó “el tipo que ocupó el puesto antes que yo”, Biden tuvo varios ataques en contra de Trump (2017-2021), quien está llamado a ser su máximo rival en la contienda electoral, pese a las cuatro imputaciones penales que hay en su contra.

“Estamos cambiando las cosas porque el último tipo que estuvo aquí estaba mandando trabajos a China, y ahora estamos trayendo de vuelta a casa los empleos desde China”, afirmó Biden sobre el republicano, favorito a ser el candidato de su partido a las elecciones del año que viene.

La fuerza y la resiliencia del mercado laboral estadounidense es uno de los motivos principales de orgullo del presidente de Biden y el bajo desempleo (del 3,8 % en agosto, según los últimos datos oficiales) se convertirá previsiblemente en uno de los ejes de su futura campaña.

Desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, recordó hoy, ha creado 800.000 nuevos puestos de trabajo en el sector manufacturero.

Biden también se refirió en su discurso a aquellas personas “que no pagan sus impuestos”. “Puedes ser millonario o multimillonario, pero ¡paga tus impuestos, paga tus impuestos!” afirmó, en una referencia directa a Trump, que ha tenido algunos problemas legales en los últimos meses por sus finanzas personales o la fiscalidad de sus empresas.

El mandatario estadounidense, primer octogenario en ocupar la Casa Blanca, se refirió también a la constante polémica que hay en torno a su elevada edad: “Dicen que Biden es un hombre viejo pero, adivinen qué, lo que viene con el tiempo es sabiduría”.

Precisamente este lunes el Wall Street Journal publica una encuesta que afirma que los votantes piensan abrumadoramente que el presidente Biden es “demasiado mayor para postularse” a la reelección. Un 73 % lo cree, mientras que solo el 36 % piensa que está preparado mentalmente para presentarse.

Pese a que Biden se ha pasado los últimos meses viajando por el país promocionando su plan económico bautizado como “Bidenomics”, sus políticas económicas no acaban de cuajar entre la población y el 59 % de los encuestados asegura que desaprueba sus medidas económicas.

Además, el 58 % de los encuestados dice que la economía ha empeorado en los últimos dos años, mientras que sólo el 28 % dice que ha mejorado, y casi tres de cada cuatro dicen que la inflación va en la dirección equivocada.

Todo ello pese a que los precios se han estado reduciendo progresivamente en Estados Unidos en los últimos meses y hoy la inflación se situó en julio (los últimos datos oficiales) en el 3,2 %, mientras que en junio llegó a caer al 3 %, su nivel más bajo desde antes de la pandemia.

La encuesta del Wall Street Journal se realizó entre 1.500 votantes registrados del 24 al 30 de agosto y tiene un margen de error de más o menos 2,5 puntos porcentuales.