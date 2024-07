Biden afirma que si sus médicos le piden que se haga otro examen neurológico lo hará

Washington, (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este jueves que está dispuesto a hacerse un examen neurológico si así lo requieren sus médicos, aunque insistió en que ya se ha hecho varios y que está en perfecta forma.

“Todos los días estoy rodeado de buenos médicos. Si creen que hay un problema, lo prometo, o incluso si no creen que sea un problema, si piensan que debería volver a hacerme un examen neurológico, lo haré”, apuntó en una rueda de prensa celebrada al final de la cumbre de la OTAN de Washington.

Por el momento, afirmó, nadie se lo está sugiriendo. El mandatario, de 81 años, añadió que se hizo “tres exámenes neurológicos importantes e intensos” en febrero.

“Dicen que estoy en buena forma, vale, aunque tengo un problemita con el pie izquierdo porque no es tan sensible, porque me rompí el pie y no usé la bota, pero bueno, todos los días me ponen a prueba mi capacidad neurológica con las decisiones que tomo todos los días”, agregó.

Desde que el pasado 27 de junio tuvo lugar el debate contra el exmandatario republicano Donald Trump, en el que habló con voz ronca y mostró dificultades para concluir algunas frases, a Biden le han llovido las críticas por su avanzada edad y se ha puesto en duda si está capacitado para enfrentarse a las elecciones de noviembre.

Incluso legisladores de su propio partido y prestigiosos medios de comunicación han cuestionado si será capaz de aguantar o si debería dar paso a otro candidato que se enfrente a Trump.

Pero hasta ahora Biden ha dejado claro que no planea retirarse de la campaña y que si no estuviera convencido de que va a ganar no se presentaría.

Biden es el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos y el primer octogenario en ocupar la Casa Blanca. Si gana a Trump el 5 de noviembre y sirve los cuatro años de mandato dejaría el poder con 86 años.