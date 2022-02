Biden anuncia sanciones contra Rusia y envío de soldados a países bálticos

Washington, (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes sanciones a Rusia y la transferencia de soldados estadounidenses a los países bálticos -Estonia, Letonia y Lituania-, en respuesta al “comienzo de la invasión rusa a Ucrania”.

Uniéndose a las medidas adoptadas por los aliados de la Unión Europea (UE), Biden informó en un discurso en la Casa Blanca del “primer tramo de sanciones para imponer costes a Rusia y responder a sus acciones”.

“Estamos aplicando sanciones completamente bloqueadoras de las dos grandes instituciones financieras rusas, el VEB (uno de los mayores bancos de inversión y desarrollo) y su banco militar”, apuntó el presidente de EE.UU.

Asimismo, Washington va a implementar “sanciones globales sobre la deuda soberana rusa”: “Significa que hemos apartado al Gobierno ruso de la financiación occidental”, aclaró Biden.

En ese sentido, explicó que Moscú ya no podrá conseguir fondos desde Occidente ni comerciar con su nueva deuda en los mercados de los aliados de EE.UU.

Además, a partir de mañana, Biden apuntó que su país impondrá sanciones a las élites rusas y sus familiares, ya que, aseguró, forman parte de “los juegos corruptos del Kremlin”, y no descartó ampliar este castigo si Rusia “sigue con su agresión a Ucrania”.

En el terreno militar, el mandatario estadounidense autorizó este martes el traslado de soldados y equipamiento militar estadounidense, que ya se encuentra en bases europeas, a las naciones bálticas, sin ofrecer números.

“Déjenme ser claro, son movimientos totalmente defensivos por nuestra parte, no tenemos ninguna intención de luchar contra Rusia”, indicó Biden, quien destacó que EE.UU. y sus aliados defenderán “cada pulgada del territorio de la OTAN” en caso de agresión.

Detalló que en los últimos meses Washington se ha coordinado con los socios de la OTAN y de Europa para preparar su respuesta a a Moscú.

El Parlamento ruso formalizó este martes el reconocimiento de la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, y autorizó el envío de tropas rusas al Donbás, menos de 24 horas después de que Putin lo hiciera.

“¿Quién en el nombre del Señor piensa que Putin tiene el derecho a declarar nuevos países en un territorio que pertenece a su vecino? Esta es una violación flagrante de la ley internacional y exige una respuesta firme de la comunidad internacional”, zanjó Biden.