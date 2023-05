Biden avisa que no aceptará los recortes de gasto que siguen pidiendo los republicanos

Washington, (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no permitirá los recortes del 30 % en partidas como educación o seguridad, como pretenden los republicanos, para llegar a un acuerdo presupuestario que evite la suspensión de pagos.

“No pasará con el presidente al mando”, recalcó en conferencia de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, después de escuchar esta mañana al presidente de la Cámara de Representantes y líder de los republicanos en el Congreso, Kevin McCarthy, subrayar entre sus exigencias que el Gobierno gaste menos que el año pasado.

Jean-Pierre advirtió de que evitar la suspensión de pagos “no es una concesión” del Congreso, sino su obligación. “Es su trabajo. Punto”, sentenció.

Y añadió que esta es una “crisis fabricada” por el ala más conservadora del Congreso. “Escuchen a los miembros del caucus de la libertad (que conforman los congresistas más a la derecha ideológicamente), que están siendo honestos y diciendo abiertamente y en alto que toman el crédito del país como rehén”, añadió.

En cualquier caso se mostró convencida de que al final el país, que nunca ha entrado en suspensión de pagos, tampoco incurrirá en ella ahora. Una afirmación que también hizo horas antes el propio McCarthy.

La portavoz de la Casa Blanca dijo que tanto Biden como McCarthy están de acuerdo en que la suspensión de pagos no es una opción y sobre esa premisa el equipo del presidente seguirá trabajando y “negociando de buena fe”.

En cualquier caso, insistió en que Biden no acepta ni los recortes fiscales que defienden los republicanos y que según ha calculado la propia oficina presupuestaria del Congreso, dijo, pueden aumentar la deuda en 3,5 billones en la próxima década.

Para la legisladora demócrata Pramila Jayapal, presidenta del Caucus de Congresistas Progresistas, los republicanos tienen toda la culpa de que el país se vea abocado al impago este próximo 1 de junio, fecha en que el Departamento del Tesoro calcula que se acabarán las reservas.

“Están dispuestos a machacar la economía porque quieren proseguir sus recortes extremos para las compañías más ricas y para los multimillonarios. Y adivinen qué, quieren que la gente trabajadora los financie”.

La situación, añadió, ni es normal ni debería verse como tal. “El gasto se negocia durante el presupuesto. “Elevar el techo de deuda va por separado a implementar lo que el Congreso ya ha aprobado”, sostuvo.

Jayapal recalcó que se agota el tiempo para tomar una decisión. “Va a llegar muy muy pronto el momento en que (los republicanos) van a tener que elegir entre sus votantes y su país. El problema es McCarthy y los republicanos extremistas”.