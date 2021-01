Biden dice que Trump le ha dejado “una carta muy generosa”

Washington, (EFE News).- El presidente, Joe Biden, afirmó este miércoles que su antecesor, Donald Trump, le ha dejado “una carta muy generosa” antes de dejar la Casa Blanca, pero decidió no revelar el contenido por respeto al que fuera su contrincante en las elecciones.

En declaraciones a la prensa en el Despacho Oval, Biden afirmó que no hablará del contenido de la misiva hasta que hable sobre ello con Trump, quien no asistió hoy a su ceremonia de investidura

