Biden espera volver a sus actividades presenciales “a finales de semana”

Washington, (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, evoluciona favorablemente tras haberse contagiado de covid y espera volver a sus actividades presenciales “a finales de la semana”, según anunció este lunes en un evento económico en el que participó de manera virtual.

“Me siento mejor cada día. Todavía tengo un poco de dolor de garganta y un poco de tos, pero está cambiando significativamente”, dijo a la prensa tras participar en un encuentro con funcionarios de su Gobierno.

La Casa Blanca anunció el jueves que Biden había dado positivo de covid y el sábado apuntó que, según los resultados preliminares, “probablemente” se ha contagiado de la subvariante BA.5 de la cepa ómicron, responsable de entre el 75 y el 80 % de los contagios de covid en Estados Unidos.

El presidente, que ha recibido las dos dosis de la vacuna y otras dos de refuerzo, está siendo tratado principalmente con el antirretrovírico oral Paxlovid y todos los días su equipo médico comprueba sus constantes vitales.

“Me miden la temperatura, el oxígeno, el oxígeno en mi sangre… Y en general hasta ahora todo está bien”, insistió el mandatario, quien estimó que estará totalmente recuperado a finales de esta semana.

“Volveré a trabajar en persona a finales de esta semana. Pero yo, como saben, he estado manteniendo un horario completo. Quiero decir, hoy por ejemplo he participado en cuatro eventos importantes”, añadió.

Entre las actividades que tiene previstas para los próximos días está un encuentro -probablemente telefónico o virtual- con el residente chino, Xi Jinping. “Espero que pueda llevarse a cabo y lo haré saber cuando se confirme, no será una sorpresa”, añadió.

La semana pasada Biden dijo que esperaba hablar con Xi en un plazo de diez días. Su última conversación fue en marzo de este año, en plenas discrepancias sobre sus respectivas posiciones con respecto a la guerra de Ucrania.